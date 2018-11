Zweimal täglich geht er spazieren, zweimal täglich macht er Kniebeugen: Josef Mayer lässt auch im fortgeschrittenen Alter nicht nach. Der frühere Bürgermeister, Hauptschuldirektor und Ehrenbürger der Stadt feierte in der Vorwoche seinen 95. Geburtstag.

Auf die Frage, was sein „Rezept“ für ein langes Leben ist, sagt Mayer nach kurzem Überlegen: „Für ein geglücktes Leben ist es wichtig, dass es beruflich gut läuft und dass man eine intakte Familie hat. Meine Frau ist ein Glücksfall. Sie ist mir eine gute Stütze, die durch nichts zu ersetzen ist.“

Vor 19 Jahren haben Josef Mayer und Elfriede Zöchling geheiratet. Mayers erste Frau ist 1990 gestorben. Zu den drei Kindern, sechs Enkelkindern und fünf Urenkerln gibt es einen guten Kontakt. „Das bedeutet eine hohe Lebensqualität“, ist Mayer dankbar für den familiären Zusammenhalt. Auch die beiden Betreuerinnen, die das Ehepaar im Alltag unterstützen, gehören zur Familie.

„Wenn es die Zeit erlaubt mache ich ein Mittagsschläfchen. Das ist angenehm.“ Josef Mayer

Was wünscht sich der Pensionist heute? „Soviel Gesundheit wie möglich. Und Frieden wie im Kleinen so auch im Großen.“

Dem gebürtigen Sichelbacher blieb der Krieg nicht erspart: 1942, nach der Matura, wurde er einberufen. Doch Mayer kam heil aus dem Krieg zurück. „Dann hat sich die Frage gestellt, wie es weitergeht.“ Geld war keines da, den elterlichen Hof konnte er nicht übernehmen. Der junge Mann wollte die Hochschule für Bodenkultur absolvieren.

„Aber das hat nicht hingehaut, weil es keine Verbindungen nach Wien gegeben hat“, erinnert er sich. Und so absolvierte der junge Mann einen Abiturientenkurs in St. Pölten und wurde Lehrer. Er unterrichtete in Ollersbach und Totzenbach und kam 1949 an die Neulengbacher Schule, wo er eine Planstelle für Deutsch, Geschichte und Geografie bekam. Von 1976 bis zur Pensionierung 1986 war er Direktor.

Auch politisch engagierte sich Josef Mayer: Von 1968 bis 1982 war er Bürgermeister der damaligen Marktgemeinde Neulengbach, zuvor war er fünf Jahre geschäftsführender Gemeinderat und drei Jahre Vizebürgermeister. Viele Infrastrukturprojekte hat er gestartet. Besonders stolz ist er auf die Errichtung des Freibades. „Das gehört zu den echten Höhepunkten. Wir haben um 1,2 Millionen Schilling das Areal zwischen Hainfelderstraße und Laabenbach gekauft. Das war ein 40.000 Quadratmeter großes Wald- und Wiesengebiet. Dort wurde das Bad gebaut und dort war auch Platz für Erweiterungsarbeiten.“

Auch der Bau des Neulengbacher Schulzentrums mit der großen Aula erfolgte unter Bürgermeister Josef Mayer: „Der große Gemeinschaftsraum, der heute noch seine Bedeutung hat, war mir als Bürgermeister von Neulengbach sehr wichtig. Bis dahin hatten wir ja keinen Veranstaltungsraum.“ Für seine Verdienste um Neulengbach wurde Josef Mayer zu seinem 80. Geburtstag zum Ehrenbürger der Gemeinde Neulengbach ernannt. Auch heute noch verfolgt er das Geschehen in der Stadt aufmerksam. Er liest jeden Tag die Zeitung, verfolgt Nachrichten und Sportveranstaltungen im Fernsehen, liest gern und löst Sudokus auf. Bei Veranstaltungen ist er nicht mehr anzutreffen: „Ich höre nicht mehr gut und kann mich daher nicht unterhalten. Das ist nix, da bleibe ich lieber daheim“, schmunzelt der 95-Jährige.