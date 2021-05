Am Montag fand eine Besprechung wegen des Schauberger-Projekts in der Au des Laabenbachs statt. Wie berichtet ist die Stadtgemeinde verpflichtet, Baumaßnahmen durchzuführen, nachdem es aufgrund der Dynamik des neuen Gerinnes zu Uferanrissen kam. Kurz vor Baubeginn wurde aber von der Bezirkshauptmannschaft St. Pölten ein Baustopp verhängt, um zu prüfen, ob tatsächlich Eisvögel in dem Areal nisten.

Schauberger Areal Eisvogel sorgt für Baustopp in Neulengbach

Das Gutachten ist fertig, das Vorkommen schützenswerter Vögel wurde bestätigt. „Damit ruht die Bautätigkeit. Bis September kann nichts gemacht werden“, erklärt Bezirkshauptmann Josef Kronister gegenüber der NÖN.

Neulengbach Schauberger-Areal: Petition gegen Eingriffe in der Au

Bis zum Herbst soll es weitere Gespräche und auch Lokalaugenscheine geben. Vizebürgermeister Paul Mühlbauer erklärt auf Anfrage der NÖN: „Wir werden uns mit der Ornithologin anschauen, wo für die Eisvögel die interessantesten Brutstellen sind.“

„Maßnahmen anpassen“

Man müsse Möglichkeiten finden, wie die vorgeschriebenen Maßnahmen angepasst werden können, um den Lebensraum der Vögel zu erhalten, so Mühlbauer. Mit dem Gespräch vom Montag zeigte er sich insofern zufrieden „weil die verschiedenen Perspektiven puncto Wasserrecht und Naturschutz einmal auf dem Tisch liegen und man versucht hat zu klären, wie man das unter einen Hut bringen kann. Ich glaube, es ist jetzt für alle Beteiligten ein bisschen klarer.“

Den „Knoten“, der sich gebildet habe, werde man nicht auf einmal lösen können, ist dem Grünen Vizebürgermeister klar: „Aber das Gespräch war ein Schritt in die richtige Richtung.“ Es würden viele Interessen zusammenkommen, und alle Beteiligten wären interessiert, das Probleme zu lösen, um sich wieder anderen Dingen widmen zu können.