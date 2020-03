Die Stadtgemeinde Neulengbach und die Aktive Wirtschaft luden am Faschingsdienstag zum Faschingsausklang im Gasthaus Lazelberger in St. Christophen ein. Viele Besucher kamen maskiert zum Fest.

Der Faschingsschlüssel wurde wieder an Bürgermeister Franz Wohlmuth zurückgegeben.