Den Wunsch nach einem Unterstufengymnasium in Neulengbach gibt es schon länger. „Wir wollen uns als Bildungsstadt positionieren“, betonte Bürgermeister Franz Wohlmuth einmal mehr, und zwar beim Neujahrsempfang. „Es hat schon viele Gespräche gegeben, und ich bin guter Dinge. Es wurde signalisiert, dass es gute Chancen gibt, in den nächsten Jahren eine Unterstufe verwirklichen zu können“, so der Neulengbacher Ortschef.

Seit dem Schuljahr 2007/2008 hat Neulengbach ein Gymnasium. 2010 wurde der Neubau in der Sindelarstraße in Betrieb genommen. Seither ist die Schule Bundesschule. Seither gibt es immer wieder Vorstöße für eine Erweiterung. Schon die Neulengbacher FP mit dem früheren Obmann Peter Matzel hat immer wieder darauf gedrängt.

„Eine Unterstufe in Neulengbach ist kein Mittelschul-Killer“

Ein Ausbau des BORG sei immer geplant gewesen, hält Franz Wohlmuth fest. Die Entwicklung gehe klar in Richtung AHS-Unterstufe. Bedenken, dass durch ein Ausbau des Gymnasiums die Mittelschulen ins Hintertreffen kommen, teilt der Neulengbacher Bürgermeister nicht: „Uns ist es wichtig, dass wir nicht von den Mittelschulen Kinder abziehen. Es wurden Schülerstromanalysen gemacht. Diese zeigen, dass viele Schüler von Neulengbach nach Tullnerbach, St. Pölten oder Tulln auspendeln.“

Im Sinne der Schüler aus Neulengbach, aber auch aus der Region, sei es angebracht, ein Unterstufengymnasium in Neulengbach anzubieten. „Eine Unterstufe in Neulengbach ist kein Mittelschul-Killer, sondern ein vernünftiges Angebot für 10- bis 14-Jährige, damit sie nicht stundenlang durch die Gegend pendeln müssen.“

Aus der Bildungsdirektion für Niederösterreich ist zum Stichwort „Unterstufe Neulengbach„ zu erfahren: „Grundsätzlich steht die Bildungsdirektion einem solchen Projekt positiv gegenüber, wenn nach Durchführung von regionsbezogenen Analysen der Bedarf dafür gegeben ist und die Finanzierung sichergestellt ist.“