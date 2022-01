Schule dreimal nach Brandalarm evakuiert

Erstmals alarmiert worden waren die Einsatzkräfte am Montag gegen 10.30 Uhr. Beim Eintreffen der Beamten befanden sich alle Schülerinnen und Schüler sowie das Lehrpersonal bereits auf dem Sammelplatz vor dem Objekt. Eine weitere Evakuierung wurde kurz nach 12.00 Uhr notwendig. In diesem Fall löschte der Schulwart die Flammen. Erste Erhebungen des Bezirksbrandermittlers ergaben, dass Papierhandtücher in den Mistkübeln zweier Damentoiletten vermutlich vorsätzlich entzündet worden waren.

Am Dienstagvormittag kam es um etwa 9.30 Uhr erneut zu einem Brand auf der Damentoilette der Schule. Die Ursachenforschung wird nun durch den zuständigen Bezirksbrandermittler weitergeführt, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich in einer Aussendung mit.