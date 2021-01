Im Zuge seiner Streifentätigkeit fiel Umweltermittler Christian Fasching kürzlich ein „besonderes“ Grundstück in einer Neulengbacher Katastrale ins Auge: Jede Menge Autoreifen, fünf nicht mehr funktionsfähige Rasenmäher, Autobatterien, mehrere Kartons voll mit Autoersatzteilen und Bauschutt waren dort gelagert. Sogar drei 200-Liter-Ölfässer, bereits zerbröselte Rigipsplatten sowie Altöl in offenen Gefäßen lagen und standen genauso herum wie jede Menge Altmetall. Fasching schätzt, dass man damit rund zwei Lkw-Ladungen füllen könnte. Doch dem nicht genug: Am Komposthaufen war auch noch Plastik zu finden. „Die Bioabfälle wurden gleich mit Plastiksackerl entsorgt“, berichtet der Umweltermittler.

Der Besitzer des Grundstücks wurde nach dem NÖ Abfallwirtschaftsgesetz und der Kompostverordnung angezeigt.