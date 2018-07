Über die Erweiterung des Gymnasiums, das Ende der Stadterneuerung, das sensible Projekt „Altes Rathaus“ und die Frage, ob er bei der Gemeinderatswahl noch einmal kandidiert, sprach Ortschef Franz Wohlmuth mit der NÖN.

NÖN: Neulengbach hat sich ein neues Logo und den Slogan „Sichtbar.Vielseitig“ verpasst. Sind Sie mit dem Ergebnis zufrieden? Die Meinungen dazu gingen ja auseinander.

„Meiner Meinung nach darf man das alte Rathaus nicht durch einen Zubau verschandeln.“ Franz Wohlmuth zur angedachten Umgestaltung des historischen Gebäudes im Ortskern.

Franz Wohlmuth: Es wäre schlimm, wenn es eine Einheitsmeinung gäbe. Es ist gut, wenn diskutiert wird, sonst wird eine Sache nicht populär. Das Ganze ist sehr positiv über die Bühne gegangen, aber wir sind noch nicht ganz fertig. Die Stadtmarke soll sich nicht nur auf die Gemeinde beziehen, sondern auch die Wirtschaft erreichen. Das einheitliche Erscheinungsbild soll sich durchziehen, auch bei den Vereinen, die das Logo teilweise auch schon verwenden.

Die Stadtmarke war ein Projekt der Stadterneuerung. Diese läuft heuer aus. Was geht sich noch aus?

Wohlmuth: Wir wollen die Stadteinfahrt bei der Apotheke noch gestalten, da wollen wir bessere Vorankündigungen machen, zum Beispiel in digitaler Form, da gibt es Gespräche. Ob wir bei der Litfaßsäule im Zentrum auch etwas Digitales machen, wird noch überlegt. Das ist alles eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Ein großes Thema ist die Gestaltung des Kriegerparks.

Da hat es ja Kritik von den Grünen wegen mangelnder Bürgerbeteiligung gegeben.

Wohlmuth: Viel Bürgerbeteiligung beruht auf der Basis von 1999. Damals gab es noch kein Eschensterben, damals hat man nicht bedacht, dass unter dem Park ein Friedhof ist, damals war das Bundesdenkmalamt nicht im Boot. Hedi Fohringer hat die Geschichte des Parks aufgearbeitet, das ist die Wiege Neulengbachs. Da kann man baulich nicht viel verändern. In der Zwischenzeit ist hinter dem Park ja auch das betreute Wohnen gebaut worden. Das heißt der Kriegerpark muss eine Ruhezone werden. Da wird es nur sanfte Eingriffe geben für Sitzmöglichkeiten und Sträucher. Vielleicht öffnet man ein Stück der Mauer für einen Fußgängerweg. Das Projekt ist jedenfalls sehr sensibel.

Ein sensibles Thema ist auch der angedachte Umbau des alten Rathauses, der im Rahmen des Stadterneuerungsprojekts geplant war.

Wohlmuth: Da ist uns der barrierefreie Umbau des neuen Rathauses dazwischen gekommen. 2014 waren der Umbau des alten Rathauses und die Gestaltung des Bereichs von der Apotheke bis zur Reichelgasse geplant. 2015/2016 ist das große Thema Barrierefreiheit gekommen. Da haben wir echt Druck bekommen. Beides ging finanziell und auch logistisch nicht. Die Barrierefreiheit beim alten Rathaus ist auch ein Riesen-Straßenprojekt, bei dem man sich mit Hausbesitzern und Aktiver Wirtschaft über die Platzgestaltung auseinandersetzen muss. Das gehört breit aufgestellt und breit diskutiert.

Wird das Projekt noch vor der nächsten Gemeinderatswahl angegangen?

Wohlmuth: Vor der Wahl ist das sicher kein Thema mehr. Das werden wir auf der Agenda für die nächste Periode haben. Das alte Rathaus ist ein historisches Gebäude, mit dem man sensibel umgehen muss. Der alte Sitzungssaal muss auf jeden Fall erhalten bleiben, die Bibliothek gehört mit eingebunden. Das muss man sich alles genau anschauen. Ich bin jedenfalls ein Verfechter, dass das alte Rathaus nicht mit einem Zubau verschandelt wird.

Was haben Sie sich für die laufende Gemeinderatsperiode noch vorgenommen?

Wohlmuth: Ein Thema, das uns bewegt, ist die Suche nach einem Standort für einen drei- oder viergruppigen Kindergarten. Wir sind mit den Plätzen an der Obergrenze. Wenn der Wohnbau in der Liechtensteinstraße und am Klosterberg fertiggestellt ist, dann stellt sich dieses Thema für uns, da muss man vernünftig vorausdenken. Auch die Volksschule muss man im Auge haben. Man weiß nicht, wie es mit der Gesamtschule weitergeht. Da wurde schon ein Dachbodenausbau angedacht.

Wie wird es mit dem BORG weitergehen? Ist ein Ausbau noch ein Thema?

Wohlmuth: Wir sind in Kontakt mit Johann Heuras, dem Bildungsdirektor des Landesschulrates, und anderen Stellen. Die Schülerströme werden analysiert. Es geht um die Frage, welche Chancen wir haben, eine zwölfklassige Unterstufe herzubringen. Wenn zum Beispiel 400 Schüler aus der Region in Gymnasien auspendeln, wäre es gescheit, wenn 300 in Neulengbach in die Unterstufe gehen könnten. Bei dem Thema ist Fingerspitzengefühl notwendig, man darf natürlich nicht Mittelschulstandorte gefährden.

Wann wird da eine Entscheidung fallen?

Wohlmuth: In den nächsten eineinhalb Jahren wird sich das entscheiden. Es kann jedenfalls keinen Schnellschuss geben wie er oft von den Blauen gefordert wird.

Apropos Blaue. Wie funktioniert die Zusammenarbeit mit der FPÖ und den anderen Oppositionsparteien?

Wohlmuth: Bei der FPÖ ist es total schwierig nach dem tragischen Tod von Peter Matzel. Die Partei ist auf Orientierungssuche. In der SP arbeiten die Stadträte gut für Neulengbach. Die Grünen sind auf ihre Art bemüht um die Gemeinde. Mit den Neos ist es schwierig, Sonja Koschina überschätzt sich in manchen Dingen maßlos und glaubt 18 ÖVP-Gemeinderäte müssen tun, was sie will.

Wie geht es der Neulengbacher ÖVP?

Wohlmuth: Bei uns hat es in den vergangenen zwölf Jahren keinen einzigen Wechsel gegeben, das sagt über den Gesamtzustand und die Stabilität viel aus.

Was ist Ihnen für Neulengbach noch ein besonderes Anliegen?

Wohlmuth: Dass der Kanalausbau in Umsee und Matzelsdorf ausgebaut wird wie versprochen. Wichtig ist auch, dass wir die Gesamtsituation bei Geh- und Radwegen im Auge haben. Wir haben eine Überlastung auf den Radwegen, es gibt Interessenskonflikte mit Hundehaltern, Joggern, Radfahrern. Da ein besseres Angebot und andere Möglichkeiten für Gehwege zu finden ist wichtig. Ein Thema ist auch die Entflechtung des Verkehrs im Stadtzentrum.

Sie sind jetzt 65, werden Sie noch einmal kandidieren?

Wohlmuth: Man wird im Herbst darüber diskutieren, wie man sich für die nächsten fünf Jahre aufstellt. Jetzt kann ich dazu noch nichts sagen.