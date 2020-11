Für Unsicherheit in der Bevölkerung sorgte am Donnerstag der Polizei-Hubschrauber, der über der Region seine Runden drehte. Auch in manchen regionalen Facebook-Gruppen wurde gemutmaßt und diskutiert. „Es gab eine Vermisstensuche“, informiert die Exekutive über den Einsatz. Ein St. Pöltner war abgängig. Eine Handyortung ergab, dass er sich in der Region aufhalten müsse, deshalb sei die Suche in der Region erfolgt.

Schlussendlich konnte Entwarnung gegeben werden, der Mann konnte in seiner Heimatstadt bei seiner Freundin aufgefunden werden.