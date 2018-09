Talkshow-Meister Peter Rapp und Körpersprache-Experte Stefan Verra sind am Sonntag, 30. September, um 16 Uhr auf Einladung des Lionsclub Wienerwald zu Gast in der Wienerwald Bühne im Till Eulenspiegel. Der Erlös der Veranstaltung wird für soziale Zwecke in der Region verwendet. Die NÖN bat den Körpersprache-Experten vorab zum Gespräch.

NÖN: Was wird die Gäste am Sonntag erwarten? Werden Sie dabei Herrn Rapp analysieren?

Stefan Verra: Wir werden einen lustigen Nachmittag verbringen. Dabei wird Peter Rapp Körpersprache-Anekdoten aus seiner TV-Zeit erzählen. Ich werden den Menschen Körpersprachetipps und faszinierendes zur Mimik und Gestik von Promis, TV-Stars und uns selbst geben. Am Ende werden die Menschen nicht wissen, ob sie mehr gelacht oder mehr gelernt haben.

Peter Rapp ist eine Fernsehlegende in Österreich. Was macht er im Bezug auf die Körpersprache besonders gut?

Peter Rapp ist der Inbegriff der Authentizität. Er ist mit seiner Körpersprache immer er selbst geblieben. Davon können wir uns alle eine Scheibe abschneiden. Wenn man mal im Mittelpunkt steht, bei einer Bewerbung, einer Präsentation oder wenn man bei einem Geburtstag die Laudatio hält: Bleib du selbst und verstell dich nie!

Was hätte Peter Rapp besser machen sollen?

Rapps Augen lachen mit, wann immer er spricht. Seine Unterlider ziehen dabei ein wenig nach oben, das macht ihn sympathisch. Was er ändern sollte? Wieder öfter in der Öffentlichkeit auftreten!

Wie kann man durch seine Köpersprache selbstbewusst auftreten?

Selbstbewusstsein heißt gesehen werden wollen. Also alle Signale der Verkleinerung, Selbsthemmung und Unterdrückung beiseitelassen. Nicht wer besonders steif da steht, wirkt selbstbewusst. Es sind vielmehr die, die sich nicht scheuen öffentlich ihre Emotionen zu zeigen – wie Thomas Gottschalk oder Peter Rapp.

Und wie mache ich meinem Gegenüber klar, dass ich interessiert bin – Wie flirte ich am besten?

Schenk deinem Gegenüber Aufmerksamkeit. Dazu ist Augenkontakt wichtig, und ein Zuwenden des Körpers. Noch eines: Geh sensibel mit dem Abstandsbedürfnis des anderen um: Wer zu schnell zu nahe kommt oder sogar berührt, wird zurückgewiesen – und umgekehrt. Wer dem anderen zu distanziert gegenüber steht, löst beim anderen das Gefühl aus: „Du bist nicht wichtig genug.“ Und die wichtigste Regel ist die NN-Regel. Dazu gibts eine Live-Demonstration.