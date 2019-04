Mit 4.700 Euro soll die Stadtgemeinde Neulengbach die „Aktive Kinderinsel, Montessori Kleinkinderhaus“ unterstützen. Soll sie? Die Meinungen in der Gemeinderatssitzung gingen auseinander, auch innerhalb der Fraktionen.

„Ich bin grundsätzlich dagegen“, betonte SP-Gemeinderat Josef Fischer. Er verwies darauf, dass es in Neulengbach 15 Kindergartengruppen gibt: „Da sehe ich es nicht ein, eine private Initiative so zu unterstützen.“ In der Vergangenheit habe man diese Förderung immer abgelehnt. Er sehe auch diesmal keine Notwendigkeit für diese Unterstützung, so Fischer. Anders seine Parteikollegin SP-Stadträtin Beate Raabe-Schasching: „Ich unterstütze den Antrag.“

rh Gegen die Förderung: SP-Stadtrat Josef Fischer.

Auch innerhalb der VP herrschte keine Einigkeit: Während sich Familienstadträtin Maria Rigler für die Förderung stark machte, kam von Finanzstadtrat Raimund Heiss eine Absage: „Außer einem Ansuchen gibt es nichts. Für eine Förderung muss es einen Bedarf geben, dieser Bedarf ist nicht bekannt.“ Im Vergleich zu den Kindergärten habe die Kinderinsel außerdem kürzere Öffnungszeiten.

Wir sind am Plafond. Die Kinderinsel schafft uns einen Polster für die weitere Entwicklung.“

Maria Rigler führte ins Treffen, dass die Kindergartenplätze in der Gemeinde knapp werden: „Wir sind am Plafond. Die Kinderinsel schafft uns einen Polster für die weitere Entwicklung.“ Auch deswegen solle man die Förderung für die Betreuungseinrichtung zahlen. Auf lange Sicht werde die Stadt sowieso einen zusätzlichen Kindergarten brauchen, hielt Rigler fest. Dem hielt Raimund Heiss entgegen, dass man in der Kleinkinderbetreuung KiBE jederzeit eine zweite Gruppe installieren könnte.

Kein Verständnis für die ganze Diskussion hatte die unabhängige Gemeinderätin Michaela Rauschka: „Ich bin fassungslos, dass wir in Frage stellen, einen alternativen Kindergarten zu fördern. Es ist nicht so einfach, einen Kindergartenplatz zu finden, Gott sei Dank gibt es Alternativen und Gott sei Dank in Neulengbach.“

Die Mehrheit der Gemeinderäte sprach sich für die Förderung aus, wobei es sowohl bei der SP als auch bei der VP Enthaltungen und Gegenstimmen gab. Das kommt selten vor.