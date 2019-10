20 Jahre Stadterhebung, 50 Jahre Gemeindezusammenlegung wurde in Neulengbach gefeiert: In allen ehemaligen Gemeinden gab es Veranstaltungen. So auch im 1972 eingemeindeten Tausendblum: Dort wurde der Kraftplatz mit Brunnen beim Hochbehälter am Kleebühel in Betrieb genommen. Der Tausendblumer Trinkwasserbrunnen von 1957 stand einst an der B19 und dann, als er nicht mehr gebraucht wurde, beim Blindenheim. Jetzt wurde er zum Hochbehälter Kleebühel versetzt. Im Rahmen des Veranstaltungsreigens wurde die kleine Parkanlage ihrer Bestimmung übergeben.

Bei dieser Veranstaltung wurde ein seit Längerem diskutiertes Thema wieder in den Fokus gerückt, nämlich der Ortstafel-Streit. In Asterix-Manier wurde der poetische Name Tausendblum zurückgefordert. „Wir pochen auf Gerechtigkeit“, betont SP-Stadträtin Beate Raabe-Schasching gegenüber der NÖN: „Alle anderen ehemaligen Gemeinden sind nach wie vor sichtbar, es ist nicht einzusehen, dass Tausendblum von der Landkarte verschwunden ist.“ Wie berichtet wurden im Jahr 2018 die Tausendblum-Ortstafeln durch Neulengbach-Tafeln ersetzt. Seither wird deswegen gestritten. Die Tausendblumer würden erwarten, dass ihr Anliegen umgesetzt werde, betont Raabe-Schasching: Der Name Tausendblum soll wieder auf den Ortstafeln stehen.

Schon einmal wurde eine Unterschriftenliste an Bürgermeister Franz Wohlmuth übergeben. Bei der kleinen Feier wurden weitere 150 Unterschriften überreicht. „Insgesamt haben wir über 500 Unterschriften für unser Anliegen gesammelt“, ist Beate Raabe-Schasching zufrieden.