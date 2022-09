Till Club sperrt wieder auf

Werbung Tanzschule Frank Anzeige Tanzkurse für Jedermann

Till-Club-Betreiber Christian Brandstetter kann sich noch genau an jenes Wochenende im März 2019 erinnern, an dem Rapper Sido den Till Club in Neulengbach zum Beben brachte. „Eine Woche später haben wir wegen der Corona-Pandemie zugesperrt“, erzählt er. Über eineinhalb Jahre war das Lokal dann geschlossen. Im November des Vorjahres – nach über eineinhalb Jahren – hätte es dann wieder losgehen sollen. „Wir hatten ein großes Opening. Unsere Gäste haben sich riesig gefreut“, erinnert sich Brandstetter, der das Lokal gemeinsam mit Sebastian Ritter betreibt. Die Freude währte jedoch nicht lange. Denn gleich danach hieß es wieder: Lockdown.

Nach dem Auftritt von Rapper Sido im Till Club war das Lokal coronabedingt über eineinhalb Jahre geschlossen. Nach nur einem geöffneten Wochenende wurde wieder dicht gemacht. Jetzt geht es aber wieder los. Foto: Till Club

Aber jetzt, nach der Sommerpause, geht es endlich wieder los. „Wir stecken mitten in den Vorbereitungen, unsere Mitarbeiter sind motiviert und wir freuen uns riesig“, steht Brandstetter mit seinem Team in den Startlöchern.

Für das große Opening am Samstag, 1. Oktober, hat sich DJ Flip Capella angemeldet. Laufend werde es dann diverse Veranstaltungen geben, wie etwa das große Nachtschicht-Revival am 15. Oktober „mit Original-Djs und -Getränken aus der legendären Nachtschicht-Zeit“, verrät der Club-Betreiber. Damit hielten Brandstetter und Ritter ihr Versprechen, dass sie ihren Gästen bereits im Vorjahr gemacht hatten (die NÖN hat berichtet): „Wir kommen wieder. Es wird uns weiter geben. Weil wir wissen, dass die Gäste wieder kommen und gerne bei uns feiern.“

