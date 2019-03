Im 80. Lebensjahr ist Josef Steigberger unerwartet verstorben. Das Begräbnis des allseits bekannten und beliebten Familienvaters, Ortsvorstehers, Feuerwehrkommandanten und Bademeisters fand unter überwältigender Anteilnahme der Bevölkerung statt. Das Requiem in der bis auf den letzten Stehplatz gefüllten Kirche wurde vom Kirchenchor musikalisch mitgestaltet.

Danach geleiteten den Sarg 67 Kameraden der Feuerwehr und ein Zug von Gästen, der sich vom Schlosspark bis zur B44 erstreckte, unter Klängen der Blasmusik Altlengbach zur letzten Ruhestätte.

Der liebevolle Familienvater hinterlässt seine Gattin Marianne, drei Kinder und sechs Enkelkinder. Er war von 1969 bis 1991 in der Molkerei beschäftigt und von 1991 bis zu seiner Pensionierung 2001 als Bademeister bei der Gemeinde Neulengbach tätig. Er war vor der Eingliederung Inpruggs zur Gemeinde Neulengbach Ortsvorsteher von Inprugg, war im Seniorenbund ein paar Jahre im Vorstand aktiv, war in der Pfarre aktiv und half auch im Bauernbund bei jeder Gelegenheit mit. 1981 wurde Josef Steigberger zum Kommandant-Stellvertreter der Feuerwehr Inprugg gewählt, von 1985 bis 1996 war er Kommandant. Zahlreiche Auszeichnungen erhielt er für seinen langjährigen Einsatz.

Bei seinen Dankesworten wies Thomas Wohlmuth als Kommandant der Feuerwehr Inprugg auf die große Anzahl der Menschen hin, die Josef Steigberger bewegt hat: ein warmherziger Mensch, der stets positiv gedacht hat und allen Mitmenschen wertschätzend und liebevoll begegnete. „Bei einem Kameraden, der so aktiv war und über so lange Zeit, nämlich 61 Jahre, der Feuerwehr angehörte, kann man die Trauer schwer in Worte fassen,“ sagte Wohlmuth.