Verhandlung um Beziehung vertagt: Wichtiger Zeuge fehlte

„Es war nicht das erste Mal, dass es eskaliert ist.“ „Sie hat mein Leben zerstört.“ „Sie hat mich nicht nur einmal bedroht.“ „Sie hat sogar ihr Kind alleine gelassen.“ – Zeugen beschreiben die Beziehung zum mutmaßlichen Opfer eines Wieners (42) als nicht gerade einfach.

Dem 42-Jährigen wurde schwere Körperverletzung sowie versuchte schwere Körperverletzung und Nötigung in Tulln und Plankenberg sowie auf einer Autofahrt von Neulengbach nach Raipoltenbach zur Last gelegt. Dafür musste er sich am Landesgericht St. Pölten verantworten.

Bei der fortgesetzten Verhandlung wurden nun weitere Zeugen – die Mutter des Opfers sowie ein Ex-Freund – dazu vernommen. Diese waren bei den Vorfällen zwar nicht dabei, sollten aber über das Leben der Frau Auskunft geben. Sie hätte viel Alkohol getrunken, und drohte, erzählte etwa ihre Mutter.

Ein Ex-Freund des Opfers gab an, von ihr geschlagen, getreten und beklaut worden zu sein. Beide erzählten frei von der Leber weg mehrere Vorfälle aus der Vergangenheit, bei denen es auch Anzeigen gab.

Es gab bereits Anzeigen

Die Richterin musste sie sogar einbremsen: „Ich werde hier nicht Ihre Beziehung aufarbeiten.“

Ein Urteil konnte von der Richterin dennoch nicht gefällt werden, da ein weiterer für den Staatsanwalt und die Verteidigerin wichtiger Zeuge vor Gericht nicht erschienen ist. Er war auch telefonisch nicht erreichbar. Die Verhandlung musste erneut vertagt werden.

