Valentinstag 2022: Preise für Blumen gestiegen

Der Valentinstag ist für die Gärtner ein wichtiger Tag. Michael Kraic rechnet heuer am 14. Februar mit einem guten Geschäft: „Wir gehen davon aus, dass die Leute nach der langen, zähen Zeit gern Blumen ins Haus holen und ihre Liebsten gern beschenken.“ Froh ist der Neulengbacher Gärtner, dass die Kontrolle der 2G-Regel jetzt fällt. Kontrollen wären an einem Tag mit vielen Kunden schwer durchführbar, gibt er zu bedenken. Für das Geschäft günstig ist laut Kraic auch, dass der Valentinstag heuer an einem Wochentag und nicht am Wochenende gefeiert wird. Speziell zum Valentinstag würden viele Männer Blumen kaufen, und zwar nach der Arbeit.

Weniger froh ist der Unternehmer über die Preisentwicklung: „So wie überall anders steigen auch bei den Blumen die Preise sehr stark. Vor allem Rosen sind unverhältnismäßig teuer geworden.“ Der Gärtnermeister rät daher zu günstigeren Frühlingsblumensträußen oder Frühlingskörberln. „Durch lange Geschäftsbeziehungen zu unseren Lieferanten konnten wir da die Preiserhöhungen ein bisschen abfangen“, betont Kraic. Bei Tulpen, Märzenbechern, Primeln und Ranunkeln könne er außerdem auch die österreichische Herkunft garantieren.

