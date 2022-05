Volles Haus beim Knödelfest

Werbung

„Wir sind noch ganz überwältigt, alle Knödel wurden aufgegessen. Sogar Extra-Tische mussten wir aufstellen, fantastisch!“, freute sich die Obfrau des Vereins „Alte Gärtnerei“, Andrea Buhl-Aigner. Ein großes Dankeschön gilt auch den Pfadfindern, die ein tolles Zelt aufbauten und schneller Geschirr gespült haben, als Eichgrabner Knödelfreund:innen "knusprige Kasspressknedl" sagen können.

Es war ein schönes, großes Fest mit der Beteiligung vieler Vereine und Organisationen und mit möglichst kleiner Abfallmenge. Somit wurde eines der Organisationsziele des Vereins erreicht. „Mit der Unterstützung der Gemeinde Eichgraben und der Ausstattung der Pfadfinder und der Pfarre konnten wir über 200 Garnituren Geschirr, Besteck, Gläser und Becher ausleihen“, so Buhl-Aigner.

Am Ende des Tages waren alle Küchen ausverkauft, keine Reste! „Danke allen für die reibungslose Zusammenarbeit im Hintergrund“, freut sich die Obfrau. Die Eichgrabener Bierbrauer verwöhnten die Besucher mit guten Bieren, die Feuerwehr lud in die Spritzer-Bar. Alle Einnahmen des Knödelfests fließen direkt in die Vereinskassen der teilnehmenden Vereine. Der Verein Alte Gärtnerei finanziert damit die jährlichen Veranstaltungen, wie das Knödelfest und Apfelsaftpressen im Herbst, Vorträge, Verkostungen, den Bücherschrank in der Alten Gärtnerei sowie Ausstattung für den Produktionsraum im Keller.

