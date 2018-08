Karl Ryznar zieht statt Michael Braitner für die SP-Fraktion in den Gemeinderat ein. „Ich hab‘ schon überlegt, ob ich das machen soll, weil ich ja nicht mehr so jung bin, aber dann habe ich zugesagt“, erzählt der 67-Jährige im NÖN-Gespräch.

Parteiintern wurden mit mehreren Kandidaten Gespräche geführt, darunter waren auch zwei Frauen. „Beide haben aus unterschiedlichen Gründen abgelehnt, das muss man akzeptieren“, stellt Fraktionsobmann Josef Fischer fest. Die Entscheidung sei auf Karl Ryznar gefallen, auch im Hinblick auf die Gemeinderatswahl. „Die Wahl ist planmäßig Anfang 2020. Manfred Schweighofer tritt nicht mehr an, daher ist Karl Ryznar optimal, weil wir sonst keinen Pensionistenvertreter haben“, so der Fraktionsobmann.

Frischer Wind im Gemeinderat

Der künftige SP-Gemeinderat lebt in Umsee und ist seit etwa drei Jahren Mitglied in der Partei. Er ist verheiratet und Vater zweier erwachsener Kinder. Seine Familie habe seine Überlegungen, in den Gemeinderat zu gehen, sofort positiv aufgenommen, freut sich Ryznar. Er ist gelernter Tischler und hat dann bei den ÖBB gearbeitet. Nach einem schweren Zugunfall im Jahr 2001 in Purkersdorf musste er frühzeitig in Pension gehen. Viele Jahre hat er sich in verschiedenen Bereichen in der Pfarre engagiert, aus persönlichen Gründen habe er diese Tätigkeiten beendet, sagt Ryznar.

Jetzt möchte er aktiv in der Gemeindepolitik mitwirken: „Ich glaube, da kann man einen positiven Beitrag zum Gemeindeleben leisten. Man kann immer etwas ändern, und das zum Positiven. Ein älterer Mensch spricht Ältere an. Ich hoffe, dass ich mit der Aufgabe wachse.“

Josef Fischer ist überzeugt, dass der Neo-Gemeinderat gut zum SP-Team passt: „Er ist im Herz und im Hirn jung geblieben.“ Bei der Gemeinderatssitzung am 4. September wird Karl Ryznar angelobt. Sein Vorgänger Michael Braitner war wie berichtet aus beruflichen und privaten Gründen aus dem Gemeinderat ausgeschieden: Er ist nach München übersiedelt.