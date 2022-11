„Von Mozart bis Falco“: Schau zeigt Austropop in vielen Facetten

„Austropop – Von Mozart bis Falco“ lautet der Titel einer Ausstellung, die derzeit im Theatermuseum im 1. Bezirk in Wien zu sehen ist. Die Ausstellung schlägt einen weiten Bogen von der Vergangenheit bis in die heutige Zeit. Da geht es um Mozart und Nestroy genauso wie um Ambros, Falco und Bilderbuch. Es geht um Künstlerinnen und Künstler, die das Bild von Österreich in der Welt prägen.

„Besonderes Highlight ist das letzte Bild von Falco, aufgenommen im Nikodemus Ende Jänner 1998.“ Markus Berger

Die Ausstellung hat einen Bezug zur Region: Im Nikodemus in Purkersdorf waren viele österreichische Musiker zu Gast. Szene-Wirt Niki Neunteufel und der Neulengbacher Meisterfotograf Markus Berger haben jede Menge Material zum Thema Austropop in Form von Plakaten und Fotos.

Niki Neunteufel hat für die Ausstellung in Wien unter anderem das Plakat vom ersten Ambros-Auftritt beigesteuert. Die original Nikodemus Bar samt Thonet Sesseln wurde im Museum nachgebaut, freut sich Neunteufel.

Der Neulengbacher Meisterfotograf Markus Berger stellt sechs Fotos für die Schau zu Verfügung. „Besonderes Highlight ist das letzte Bild von Falco, aufgenommen im Nikodemus Ende Jänner 1998“, erzählt Markus Berger.

Falco war ja gern gesehener Gast im Musikerlokal. Ebenso in Wien zu sehen sind rare Fotos von der Gründung von A3 mit Wolfgang Ambros, Georg Danzer und Rainhard Fendrich, die Markus Berger einst aufgenommen hat. „Für mich als Fotograf ist diese Ausstellung in Wien eine besondere Anerkennung meiner Arbeit und eine Zeitreise in die analoge Fotografie.“

