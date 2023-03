Winterdienst: 700 Tonnen Streusplitt und 1.200 Tonnen Salz gestreut

Die Straßenmeisterei Neulengbach mit derzeit 43 Beschäftigten ist für insgesamt 253 Kilometer Straßenpflege und -erhaltung zuständig, dazu gehören vor allem die Schneeräumung und Freihaltung von Eis, das Mähen entlang der Fahrbahnen, Bankettarbeiten und der Baumschnitt. Das Einsatzgebiet reicht bis zur Klammhöhe, Klausen-Leopoldsdorf, Purkersdorf, Plankenberg und bis nach Totzenbach. „

„Im heurigen Winter wurden 700 Tonnen Streusplitt und 1.200 Tonnen Salz auf die Straßen gebracht“, berichtet Straßenmeister Martin Gramer auf Anfrage der NÖN. Der extremste Tag dieses Winters war der 2. Jänner, an dem speziell im Laabental bis zu 30 Zentimeter Schnee lagen. „Aber auch am 2. Februar war es relativ heftig und unser Einsatz war ziemlich gefragt“, erklärt der Straßenmeister. 40 Einsatztage gab es im Winter bisher, der erste Wintereinsatz erfolgte am 19. November.

Der astronomische Frühling hat bereits am 1. März begonnen, und auch die Mitarbeiter der Straßenmeisterei haben bereits begonnen, die „Winterausrüstung“ an den Straßen abzubauen: „Die Schneewände haben wir bereits wieder entfernt“, berichtet Martin Gramer.

Jetzt wird vor allem an der Baumpflege gearbeitet, Sträucher und überhängende sowie morsche Äste an Fahrbahnrändern müssen entfernt und zurückgeschnitten werden. Und auch die Bankette werden derzeit intensiv bearbeitet. Straßengraben werden ausgehoben und angesammeltes Erdreich mit Bewuchs an Straßenrändern wird mittels Bagger abgeschoben, damit das Wasser, speziell nach Starkregen, rasch von der Fahrbahn abfließen kann und Aquaplaning gar nicht erst entstehen kann.

Auch das Aufstellen des Amphibienschutzes zum Schutz von laichenden Fröschen gehört zu den „Frühjahrsaufgaben“ des Straßendienstes, sowie das Wegräumen der Schneestangen.

