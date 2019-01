20 Einbrüche gab es im Jahr 2018 in Häuser oder Wohnungen im Rayon der Polizei Neulengbach, bei 11 blieb es bei einem Versuch. Acht Einbrüche in Firmen wurden angezeigt, hier blieb es ein Mal bei einem Versuch. Außerdem hatten die Polizisten einen Opferstockdiebstahl sowie drei Diebstähle von Fahrzeugen zu verzeichnen. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Einbrüche erneut rückläufig, auch 2017 ist die Zahl etwas zurückgegangen. Zum Vergleich: 29 Wohnhaus- und 10 Firmeneinbrüche waren es 2017. „Das ist ein bundesweiter Trend“, blickt der Neulengbacher Inspektionskommandant Helmut Summer auf das Jahr 2018 zurück.

Nicht nur die Zahl der Einbrüche ist gesunken, sondern auch die Zahl der Verwaltungsanzeigen: 1.050 waren es 2017, 992 im Jahr 2018. Dazu gehören Schnellfahren, die Nichteinhaltung von Meldepflichten, Lärmbelästigung oder Falschparken. Rückläufig ist auch die Zahl der ausgesprochenen Betretungsverbote. 13 waren es 2017, acht im Jahr 2018.

Unfälle, Verbrechen und Vergehen nahezu gleich

Die Unfallzahlen im Rayon halten sich im Vergleich zu den letzten Jahren die Waage. Gab es 2017 33 Unfälle mit Verletzten, waren es im Vorjahr 36. 41 Personen wurden dabei verletzt, ums Leben kam im Vorjahr bei Unfällen glücklicherweise niemand. Unfälle mit Sachschäden gab es 2018 insgesamt 273 (2017: 272).

Nahezu gleich geblieben ist auch die Zahl der Verbrechen und Vergehen. 400 wurden 2018 angezeigt (2017: 402). Die Zahl der erwischten Alkolenker ist leicht zurückgegangen. 2017 wurden 49 Lenker betrunken am Steuer erwischt, 2018 waren es 45. 921 Vortests wurden von den Beamten der Polizei durchgeführt, etwas weniger als 2017, da waren es 938.

Mehr hingegen ist im Vergleich zu den letzten beiden Jahren die Zahl der ausgestellten Organmandate geworden. 1.911 Mal stellten die Polizisten „Strafzetteln“ aus (2017: 1.756). Großes Thema ist nach wie vor die Internet-Kriminalität – vom Bestellbetrug, über Sextortion bis hin zu dubiosen Anrufen von angeblichen Microsoft-Mitarbeitern. Summer rät, achtsam zu sein, nachzudenken und seine Daten nicht preisgeben.

Besonders in Erinnerung geblieben sind Inspektionskommandant Helmut Summer unter anderem zwei Fälle mit Jugendlichen: „Ein Bursch hat einen Kastenwagen gestohlen und ist damit in die Park- und Rideanlage gefahren, dort haben wir ihn dann erwischt.“ Das Handwerk gelegt wurde auch einem Jugendlichen, der in der Park- und Rideanlage die Scheibe eines Autos eingeschlagen hatte. „Ein Hinweis eines Passanten brachte uns auf die richtige Spur“, erinnert sich Summer.