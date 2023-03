„Japan-Tournee war unser größter Erfolg“

„Es war die Spitze der Pyramide, als Musiker beim heurigen Opernball musizieren zu dürfen“, schildert Drago Brkic. Er erinnert sich noch gerne an dieses tolle Erlebnis, den Jubel und den Applaus des Publikums für die Darbeitungen. Gemeinsam mit weiteren Musikern bildet er die Gruppe „Klangvierterl“. Zu den größten Erfolgen der Gruppe zählt auch die Japan-Tournee, die 2019 absolviert wurde. Die Gruppe musiziert auf Ballveranstaltungen, gibt Konzerte und verschönert auch so manche Hochzeit mit ihren Klängen. Die Musiker haben auch bereits eine CD aufgenommen und auf den Markt gebracht. Drago Brkic wohnt in Gerasdorf bei Wien.

