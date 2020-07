Jazzige Weisen und Gitarrenmusik zur Finissage .

Galeristin Ursula Fischer lud zu einer Finissage mit den beiden Künstlerinnen Gerlinde Thuma und Szilvia Ortlieb in die Galerie am Lieglweg in Neulengbach ein. Jazzige Weisen dazu gab's von Anna Furtmüller-Strasser.