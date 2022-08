Aubesetzung bis Lebensrettung: Fast vier Jahrzehnte im Polizei-Dienst

Werbung

„Hans Krankl hat neben mir gejubelt, als beim Europacupspiel Rapid Wien gegen Celtic Glasgow ein Tor gefallen ist.“ Christian Fasching kann sich noch so genau an den Freudenschrei von seinem Idol erinnern, als wäre es gestern gewesen. Er stand bei dem Spiel 1984 als Polizeischüler direkt neben Krankl und schaute zu ihm auf.

Auch die Besetzung der Hainburger Au, bei der er ebenfalls während seiner Ausbildung quasi mittendrin war, ist ihm noch gut in Erinnerung geblieben.

„Ich könnte ein Buch darüber schreiben“

Viel Schönes, Aufregendes, aber auch Belastendes und Tragisches hat der engagierte Polizist in seinen 39 Dienstjahren erlebt.

Die Anreise zur Schulwegsicherung mit einer Stangl-Buch, Brandstreifen im Föhrenwald mit einem alten Haflinger, der allerletzte Dienst vor der Schließung eines Ein-Mann-Postens, Strahlenmessungen nach dem Reaktorunfall in Tschernobyl, die Rettung von Menschen aus einem brennenden Haus, Schlägereien oder Lebensrettungen sind Fasching noch gut in Erinnerung.

„Ich könnte ein Buch darüber schreiben. Vieles davon würde man mir aber wohl gar nicht glauben“, erzählt Fasching. „Um Mitternacht wechsle ich dann vom Polizist zum Pensionist.“

Viel Herzblut legte der Polizist in seine Arbeit als Umweltkundiges Organ. Illegal entsorgter Bauschutt, abgebrannte Mülltonnen, Grundstücke, auf denen sich der Müll türmt, Sperrmüllsammler, Tiere, die nicht ordnungsgemäß gehalten oder transportiert werden, verschmutze Gewässer, illegale Dopingmittel, . . . – Fasching ist auch bei dieser Aufgabe viel untergekommen. Während seiner 16-jährigen Tätigkeit in diesem Bereich konnten rund 300 Straftaten gegen die Umwelt geklärt werden.

Gute Zusammenarbeit mit Kollegen

Vorwiegend war der Maria Anzbacher im Bezirk Wiener Neustadt im Einsatz. Die letzten beiden Jahre vor seiner Pensionierung verbrachte er auf der Polizeiinspektion Neulengbach.

„Wir haben hier eine super Kameradschaft, eine der besten, die ich je gehabt habe“, lobt Fasching die gute Zusammenarbeit mit seinen Kollegen, die er einen Tag vor seinem Pensionsantritt zu einer Feier einlädt. „Um Mitternacht, zu meinem 60. Geburtstag, wechsle ich dann vom Polizist zum Pensionist“, schmunzelt er und freut sich schon auf seine nächsten Aufgaben.

Denn zur Ruhe setzen kommt für ihn keinesfalls in Frage. So hat er vor, die Kunst der japanischen Tischlerei zu erlernen sowie „Kintsugi“, eine japanische Reparaturmethode für Keramik, zu perfektionieren. Zusätzlich wird er weiterhin fleißig im Garten arbeiten und sich mit japanischer Kräuterkunde beschäftigen. Damit hält er sich an die Worte des chinesischen Weisen Konfuzius, der sagte: „Erst wenn mein Leben endet, werde ich aufhören zu lernen.“

