In ihrer Sonntagsruhe wurden viele Neulengbacher gestört. Auf dem Sportplatz fand ein bosnisches Familienfest statt. Die laute Musik sorgte für Ärger.

„Es war so laut, dass man bei geschlossenen Fenstern kaum reden konnte“, ärgerte sich eine Neulengbacher über die Ruhestörung an seinem einzigen freien Tag in der Woche und beschwerte sich per Mail beim Bürgerservice der Stadtgemeinde.

„Da wird das Ende des Ramadan gefeiert, es ist unglaublich laut“

Eine Neulengbacherin rief am Sonntagnachmittag im NÖN-Büro an: „Da wird das Ende des Ramadan gefeiert, es ist unglaublich laut“, schimpfte die Frau, die in der Nähe des Wienerwaldstadions wohnt. Auch viele andere Neulengbacher seien empört und würden sich am Montag (nach Redaktionsschluss) bei der Gemeinde beschweren, so die verärgerte Frau.

Zahlreiche Bürger meldeten die Lärmbelästigung am Sonntag bei der Polizei. „Wir hatten viele Anrufe, weil seit 13.30 Uhr durchgehend laute Musik zu hören war. Die durchgehende Beschallung regt die Leute auf“, bestätigt eine Beamtin der Neulengbacher Polizeiinspektion. Die Exekutive habe aber keine Handhabe dagegen. Das Fest war angemeldet. Gegen 19 Uhr kehrte Ruhe ein.