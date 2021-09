„Wir haben eines der größeren grünen Leuchtturm-Projekte auf den Weg gebracht“, freut sich Vizebürgermeister Paul Mühlbauer. Die Rede ist von der Wienerstraße. Seit Jahren gibt es die Forderung, dass die Einbahn für Radfahrer aufgehoben wird.

„Jetzt haben wir das geschafft“, freuen sich die Neulengbacher Grünen. Sie haben die Einbahn immer wieder zum Thema gemacht, als sie noch in der Opposition waren. „Erst mit dem Eintritt in die Koalition wurde es möglich dieses Thema ernsthaft zu verfolgen und in die Hand zu nehmen.“ Paul Mühlbauer freut sich, dass das Projekt jetzt realisiert werden kann: „Ohne uns hätte es das nicht gegeben.“

Es wurde ein Verkehrsplanungsbüro mit Radkompetenz gesucht und mit dem Verkehrsplanungsbüro Komobile gefunden. Geplant ist, mit Bodenmarkierungen ein sicheres Fahren gegen die Einbahn zu ermöglichen. Etwa acht Parkplätze müssen in andere Verkehrsflächen umgewandelt werden.

Paul Mühlbauer: „Die Pläne zur Umgestaltung sind bereits genehmigt und die verschiedenen Arbeiten wurden auch schon beschlossen.“ In Neulengbach gäbe es einen klaren Trend zum Radfahren und diesen sollte man unterstützen.

Barbara Löffler, früher Stadträtin und jetzt Gemeinderätin bei den Grünen, hat sich auch immer wieder für eine Verbesserung für den Radverkehr in der Wienerstraße eingesetzt: „Das war schon ein großes Thema in meinem ersten Wahlkampf 2015.“ Jetzt freut sie sich auf die bevorstehende Umsetzung.