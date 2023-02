Aus Arioso ist Sidonia geworden: Johannes Teix eröffnete Lokal

Johannes Teix und Atila Hajrula übernehmen das frühere „Arioso“, das Ende Oktober zugesperrt wurde. Am Wochenende wurde die Eröffnung des Lokals mit dem neuen Namen „Sidonia“ gefeiert.

Johannes Teix kommt aus der Finanzbranche. „Es war mein Traum, einmal ein Kaffeehaus zu betreiben“, erzählt der 25-Jährige gegenüber der NÖN. Gemeinsam mit Koch Atila Hajrula, einem Cousin seiner Freundin, erfüllt er sich jetzt diesen Traum und eröffnet ein Café mit Bar. „Wir wollen Neulengbach beleben“, betont Teix. Themenabende, Cocktailpartys und Karaokeabende soll es geben. Einmal pro Monat wird eine Liveband spielen.

„Wir wollen wieder Leben reinbringen.“ johannes teix Lokalbetreiber

Die neuen Lokalpächter haben umfangreiche Öffnungszeiten geplant: Montag, Dienstag, Donnerstag von 7.30 bis 24 Uhr, Freitag, Samstag von 7.30 bis 2 Uhr früh, Sonntag von 7.30 bis 22 Uhr. Mittwoch ist Ruhetag.

Was hat es mit dem Namen Sidonia auf sich? „Wir wollten das ein bisschen mit der Geschichte verknüpfen“, hält Johannes Teix fest. Gräfin Sidonia Palffy hat in der Zeit der Türkenbelagerung das Schloss Neulengbach verteidigt und Menschen einen Zufluchtsort gegeben. Nachdem Geschäftspartner Atila Hajrula türkischer Abstammung ist sei der Name auch ein „Running Gag“, schmunzelt Johannes Teix.

Im Sidonia gibt es Kaffee und Frühstück, Gerichte wie Hühnerschnitzel und Spaghetti, Salate und ein eigenes Sidonia-Sandwich. Für Vegetarier stehen spezielle Bowls auf der Speisekarte.

Am Wochenende wurde die Wiedereröffnung des Lokals gefeiert. Am Freitag besuchten Bürgermeister Jürgen Rummel und Wirtschaftsstadtrat Gerhard Schabschneider die neuen Betreiber und wünschten zum Start alles Gute.

Das Haus, das direkt an der B19 liegt, ist seit 2007 ein Gastro-Betrieb: Aus dem ursprünglichen GuggiS wurde im Jahr 2020 das „Arioso“, das Ende Oktober 2022 die Pforten geschlossen hat.

Neustart in Neulengbach

Keine Nachrichten aus Neulengbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.