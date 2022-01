Faschingsumzug findet nicht statt

Auch 2022 müssen die Narren in Neustift-Innermanzing Corona-bedingt eine Pause einlegen: Noch bei der ersten Faschingssitzung am 11. November im Gasthaus Schilling war die Faschingsgilde des KSFV optimistisch, dass der Umzug mit der Faschingssitzung vor dem Gemeindeamt stattfinden kann. Auch Bürgermeisterin Irmgard Schibich übergab traditionell an die Faschingsgilde die Narrenschlüssel der Gemeinde.

Doch je näher der Faschingssamstag kommt, umso höher steigen derzeit die Infektionszahlen. „Es ist unmöglich, einen Faschingsumzug mit allen Corona-Auflagen zu organisieren. Unsere Mitglieder am Faschingswagen müssten zusätzlich zu ihrer Maskierung noch eine FFP2-Maske tragen, das kann ich meinen Gildenmitgliedern nicht zumuten“, ist die Obfrau der Faschingsgilde Sabine Nowotny enttäuscht. Wie 2021 wird deshalb auch 2022 kein Faschingsumzug stattfinden. „Ich hoffe, die Vorbereitungen anderer Faschingsgruppen an unseren Faschingsumzug haben noch nicht stattgefunden“, sagt Nowotny.

