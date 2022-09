FEBA-Feuerbestattung spendete 15.000 Euro

„Würde und Respekt, Nachhaltigkeit und Transparenz stehen bei allem, was wir für unsere Verstorbenen tun, im Mittelpunkt“, sagt Eva Kleiner, Prokuristin von FEBA-Feuerbestattungen in Neustift-Innermanzing. Das Unternehmen lud am Wochenende zum Tag der offenen Tür. Dabei wurden die zahlreichen Besucher durch das Gebäude geführt und Fragen zur Feuerbestattung beantwortet.

Im Rahmen des Tages der offenen Tür im Familienbetrieb wurden auch Spenden über insgesamt 15.000 Euro übergeben: „Im Körper befindliche Metallimplantate, wie etwa Prothesen verbrennen nicht. Diese Teile werden nach der Einäscherung einer verlässlichen Wertstoffverwertung zugeführt. Die Erlöse werden zu 100 Prozent karitativen Zwecken gespendet“, so Kleiner.

So gingen je 1.500 Euro an die Gemeinden Stössing, Neulengbach, Brand-Laaben, Neustift-Innermanzing und Altlengbach für soziale Härtefälle sowie 7.500 Euro an das mobile Kinderhospiz „MOMO“.

