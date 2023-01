Fotowettbewerb: Tierische Freude mit den Tieren

Die Wahl ist jetzt abgeschlossen, und Stefan Eisner zeigt sich zufrieden. „Es gab wieder viele schöne Einsendungen.“ Den ersten Platz für ein besonders gelungenes Foto belegte Birgit Kogler: Sie schickte ein Bild von Hund Josie samt Tennisball ein. Die Gewinnerin bekommt einen Pokal und ein Geschenk. Auch für die Plätze zwei bis fünf gibt es Pokale und kleine Preise.

Veranstalter der Haustierchenwahl war die SPÖ Neustift-Innermanzing. „Auch wenn wir vor großen Herausforderungen stehen – es gibt so viele schöne Dinge und Erlebnisse, die uns im Leben begleiten. Eines dieser strahlenden Lichter sind unsere geliebten Haustiere. Sie spenden uns nicht nur Trost in so mancher traurigen Stunde, sondern sie sind auch unsere Freunde und Weggefährten“, hält Stefan Eisner fest.

Er bedankt sich bei allen Teilnehmern des Wettbewerbs und will alles daran setzen, dass auch im nächsten Jahr wieder eine Wahl zum Innermanzinger Haustierchen durchgeführt werden kann.

