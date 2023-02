Große Nachfrage nach Feuer-Bestattungen: Zweite FEBA-Anlage im Herbst

Seit fünf Jahren gibt es die Firma FEBA Feuerbestattungen im Gewerbepark Nord. Dass Feuerbestattungen immer beliebter werden, bestätigt Prokuristin Eva Kleiner: „Wir konnten tatsächlich beobachten, dass die Zahl ansteigt. Ein Grund von vielen ist, dass eine Urne viele individuelle Möglichkeiten der Beisetzung bietet, wie beispielsweise Naturbestattungen im Wald oder Donaubestattungen.“ Um zukunftsorientiert zu handeln, wird daher im Herbst eine zweite Anlage in Betrieb gehen.

„Die Altmetalle mit gewissem Anteil an Edelmetallen werden von uns gesammelt und der Erlös wird gespendet.“

Bei FEBA gibt es nach fünf Jahren mehr als 3.000 Einäscherungen pro Jahr. „In 24 Stunden können bei uns theoretisch 30 Einäscherungen durchgeführt werden. Eine Einäscherung dauert 45 bis 55 Minuten, nach zweieinhalb Stunden ist die Urne fertig“, erklärt Kleiner.

Die Bestatter würden die Verstorbenen bringen, die einzeln im Sarg verbrannt werden. „Der Sarg wird von einem Schamottstein mit Auftragsnummer bis zur fertigen Urne begleitet und somit ist die Asche klar zuordenbar“, erklärt die Prokuristin.

Danach werden die Brennrückstände von Altmetallen gereinigt, in der Aschemühle zerkleinert und direkt in die Aschekapsel abgefüllt. „Die Altmetalle mit gewissem Anteil an Edelmetallen werden von uns gesammelt und der Erlös wird gespendet. Ein hoher Betrag geht zum Beispiel an ein mobiles Kinderhospiz oder auch an umliegende Gemeinden, damit diese bei sozialen Härtefällen schneller reagieren können“, informiert Kleiner, die jederzeit zu Führungen einlädt.

