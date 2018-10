Dass Irmgard Schibich nach dem Ausscheiden von Ernst Hochgerner Bürgermeisterin werden soll, ist schon länger fix. Wer Vizebürgermeister wird, wurde bis jetzt noch nicht verraten.

Jetzt ist es fix: Der Wahl zum Vizebürgermeister stellt sich Johann Leitner. Auf Anfrage der NÖN bestätigte er am Freitag seine Ambitionen. Die Wahl findet am 9. Oktober statt.

Leitner gehört seit dem Jahr 2010 dem Gemeinderat an und ist Mitglied des Gemeindevorstandes. Der Baupolier ist auch Parteiobmann der ÖVP Neu-stift-Innermanzing und engagiert sich sehr in der Gemeinde. Seine jetzigen Tätigkeitsbereiche in der Gemeinde sind Raumplanung, Bauangelegenheiten, Straßenbau, Verkehr, Energie, Umwelt, und Soziales.

Irmgard Schibich sagt über ihren künftigen Stellvertreter: „Das ist in Ordnung und passt für mich. Und es war eigentlich klar, dass Johann Leitner diese Funktion übernimmt. Er hat sich zur Verfügung gestellt und ich kann mir die Zusammenarbeit mit ihm vorstellen.“