Laabental Pass und Nikolo sammelten Geld für kranke Kinder

„Hans Hofmann macht das ehrenamtlich und nimmt sich sogar Urlaub dafür, da sich die zahlreichen Besuche an vier Tagen sonst nicht ausgehen würden“, erzählt Obmann Thomas Steinmair.

Der Nikolaus besucht Familien in Innermanzing, St Christophen, Maria Anzbach, Ollersbach und Raipoltenbach. Heuer waren Krampusse und Nikolaus auch beim Kindergarten in St Christophen. „In vier Tagen wurden 25 Hausbesuche bei insgesamt 70 Kindern gemacht, begleitet wurde der Nikolaus von durchschnittlich zwei bis drei unserer Krampusse“, so Steinmair weiter.

Das gesamte Geld, das bei der Aktion gesammelt wird, wird seit Jahren den Schmetterlingskindern gespendet. Das sind Kinder mit Epidermolysis bullosa, einer angeborenen Hauterkrankung. Die Patienten werden Schmetterlingskinder genannt, weil ihre Haut so verletzlich ist wie die Flügel eines Schmetterlings.

Bei der Nikolausaktion kommen jedes Mal mehr als 1.000 Euro zusammen, freut man sich beim Laabental Pass.

Die Pflege des Brauchtums ist dem Laabental Pass besonders wichtig. Mit den Hausbesuchen und Krampusläufen möchte die Gruppe das vorweihnachtliche Brauchtum am Leben erhalten und in der Region noch fördern.

