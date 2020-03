Der Schock stand einer älteren Innermanzingerin wohl ins Gesicht geschrieben, als sie am Dienstagabend der Vorwoche plötzlich im Innenhof ihres Hauses einen fremden Mann mit einer Taschenlampe entdeckte. „Was machst du da?“, schrie sie ihn an und schüttete ihm vor Schreck ein Glas Wasser, das sie in der Hand hielt, ins Gesicht.

Gleich darauf verschwand sie im Haus, verschloss die Tür und alarmierte die Exekutive, die sofort eine Fahndung nach dem Fremden einleitete. Diese war allerdings nicht von Erfolg gekrönt, es konnte niemand mehr angetroffen werden.