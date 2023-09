Von der Polizei einvernommen wurde mittlerweile jene Frau, die in der Raiffeisenbank in Neustift-Innermanzing ihr großes Geschäft verrichtet haben soll. Videoaufzeichnungen konnten dies belegen. Dabei gab die Frau an, dass sie „so dringend musste, und nicht wusste, wohin ich gehen soll“.

Sie versprach, für den Schaden aufzukommen, dennoch wird sie wegen Sachbeschädigung angezeigt.

Laufende Ermittlungen Videoüberwachung überführt Frau, die großes „Geschäft“ verrichtete