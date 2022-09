„Solar Butterfly“: Mit Solar-Energie quer durch die Welt

Werbung Tanzschule Frank Anzeige Tanzkurse für Jedermann

Einen Wohnwagen kennt wohl jeder, auch Tiny Houses haben schon an Bekanntheit gewonnen – sowohl fix aufgestellt, als auch beweglich auf Rädern. Aber ein Tiny House, das ausschließlich mit Sonnen-Energie von Land zu Land und Stadt zu Stadt rollt, ist dann doch etwas ungewöhnlich. So ein Tiny House, also eigentlich ein „solarbetriebener Schmetterling“, macht am Dienstag, 13. September, von 9 bis 11 Uhr vor dem Gemeindeamt in Innermanzing Station.

Der Schmetterling namens „Larso“ vom Luzerner Solarpionier Louis Palmer tourt quer durch die Welt. Er kommt von Norwegen über Deutschland, Tschechien und die Slowakei nun im Laabental vorbei. „Die Region Elsbeere Wienerwald und die Gemeinde Neustift-Innermanzing wurden ausgewählt, da hier der regionale Zusammenschluss der Gemeinden in Form einer Erneuerbaren Energiegemeinschaft als sehr fortschriftlich beurteilt wurde. Außerdem ist die Gemeinde vorbildhaft, indem auf den öffentlichen Gebäuden mehrheitlich PV-Anlagen installiert sind und in absehbarer Zeit auch die letzte Ölheizung in Ruhestand geschickt wird und die Wärme in der Schule klimaneutral bereitgestellt werden wird“, freut sich Matthias Zawichowski, Klima und Modellregionsmanager der Region Elsbeere Wienerwald. Er wurde von Louis Palmer beauftragt, die Österreich-Tour zu planen. „Da ist es für mich ein Muss, unserer Region auch einen Platz zu geben“, freut sich Zawichowski.

Bewusstsein für den Klimaschutz schaffen

Die Solar-Butterfly-Tour will nicht nur die Vorreiter vor den Vorhang holen, sondern möchte auch mehr Bewusstsein für den Klimaschutz schaffen. Daher sind an diesem Vormittag in Neustift-Innermanzing Schüler und Kindergartenkinder eingeladen, um sich über Klimaschutz, erneuerbare Energie und nachhaltiges Handeln zu informieren.

Darüber hinaus werden Gemeinde und Region in Kooperation mit der NÖ Energieberatung die regionale Beratungsoffensive „Raus aus dem Öl“ vorantreiben, indem an diesem Tag ab 13 Uhr am Gemeindeamt eine gratis Energieberatung stattfinden wird. Eine Voranmeldung am Gemeindeamt ist dafür notwendig: 02774/2298.

Keine Nachrichten aus Neulengbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.