Groß war der Andrang im Sitzungssaal: Bei der Gemeinderatssitzung stand die Neuwahl von Bürgermeister und Vizebürgermeister auf der Tagesordnung. Auch der zurückgetretene Bürgermeister Ernst Hochgerner war unter den Zuhörern.

Gemeinderat Wolfgang Paris bei der Angelobung von Irmgard Schibich. | NOEN

Der Gemeinderat war fast vollzählig, nur Stefan Buger (Grüne) fehlte krankheitsbedingt. VP-Gemeinderat Anton Schilling brachte den Wahlvorschlag ein: für das Bürgermeisteramt kandidierte wie berichtet Irmgard Schibich. Weitere Kandidaten stellten sich nicht der Wahl. Alle 18 gültigen Stimmen entfielen auf Irmgard Schibich. Die Neo-Ortschefin bedankte sich für das Vertrauen und betonte: „Ich werde weiterhin die Zusammenarbeit mit allen Parteien suchen, wie ich es bereits als Vizebürgermeisterin getan habe.“

„Ich hätte mir nie gedacht, dass ich 2018 Bürgermeisterin bin.“ Irmgard Schibich, die erst 2015 in den Gemeinderat gekommen ist

Einstimmig war dann auch die Wahl von Johann Leitner zum Vizebürgermeister. Auch hier gab es keinen Gegenkandidaten. Leitner sagte: „Ich bin ein Brückenbauer und werde mit allen Parteien zusammenarbeiten und das zu 100 Prozent.“

Als neuer Gemeinderat wurde Wolfgang Paris angelobt. Neuer geschäftsführender Gemeinderat als Nachfolger von Johann Leitner ist Bauernbundobmann Walter Goldnagl. Nach der Sitzung war die Stimmung gelöst.

| NOEN

Als erste Gratulanten bei der neuen Bürgermeisterin stellte sich ihre Familie ein. Für die 38-jährige Irmgard Schibich kam der Aufstieg in der Gemeindepolitik selbst überraschend: „Ich bin 2015 in den Gemeinderat gekommen und hätte mir niemals gedacht, dass ich 2018 Bürgermeisterin bin. Doch das große Vertrauen des gesamten Gemeinderates macht die Arbeit leichter und ich blicke optimistisch in die Zukunft.“

Auch von den anderen Parteien kamen nur positive Stimmen, nachdem es wie berichtet im Vorfeld der Wahl Kritik von der Opposition über mangelnde Information von VP-Seite gegeben hatte.

„Wenn erstmals in der Gemeinde eine Frau zur Bürgermeisterin gewählt wird, werden wir nicht dagegen stimmen.“

SP-Obfrau Traude Mühlbauer stellte fest: „Wenn erstmals in der Gemeinde eine Frau zur Bürgermeisterin gewählt wird, werden wir nicht dagegen stimmen.“ Gemeinderat Thomas Steinmair (SPÖ) hielt fest: „In einem Jahr ist Gemeinderatswahl, dann ist die Bevölkerung am Wort. Ich erwarte eine bessere Zusammenarbeit mit der neuen Bürgermeisterin.“

FP-Chef Werner Horaczek erwartet sich ebenfalls mehr Kooperation: „Altbürgermeister Ernst Hochgerner war sehr dominant. Er hat aber auch außergewöhnlich viel für die Gemeinde geleistet. Ich erinnere nur an den großartigen Gewerbepark. Die neue Bürgermeisterin wird mehr die Zusammenarbeit mit den Parteien suchen.“

Auch Doris Jaderka von den Grünen erwartet mehr Kooperation. „Eine neue Ära ist in der Gemeinde angebrochen und dazu noch mit einer Frau an der Spitze. Die Erwartungen puncto Zusammenarbeit sind groß.“

Die neue Bürgermeisterin lud im Anschluss alle ins Café Mancini ein.