Tolles Feuerwehrfest bei Prachtwetter

Nach der erzwungenen Pause durch Corona kehrte am Wochenende das Feuerwehrfest der FF Innermanzing eindrucksvoll zurück. Bereits am Freitag sorgten die legendären Schöpflbuam für Volksfeststimmung im Zelt. Dazu herrschte an allen drei Tagen Prachtwetter. Das FF Team rund um Kommandant Martin Kugelberger sorgte für die Verpflegung. An allen drei Tagen herrschte tolle Musik, sodass auch die Tanzfläche bestens besucht war,

