War Fleischstück Hundeköder?

Einen beunruhigenden Fund machte am Wochenende eine Innermanzingerin in ihrem Garten. Dort wurde – vermutlich über Nacht – ein Fleischstück an einem Haken hineingeschmissen. Ihr Hund hat den Köder glücklicherweise nicht gefressen, sie konnte ihn rechtzeitig entfernen. Ob Gift drinnen war konnten weder sie noch die Polizei bestätigen. „Es war zwar ein Schnitt zu sehen, aber sonst nichts Festes“, berichtet sie.

Dennoch bittet die Frau Hundebesitzer um besondere Vorsicht: Man solle die Augen offen halten und schauen, was die Hunde fressen.

