Nach vier Jahren als Rechtsanwaltsanwärter in Wien, hat der Innermanzinger Hannes Schlager beschlossen, den Master of Laws an einer englischen Uni zu absolvieren. Das Studium ist weltweit sehr angesehen, dauert zwölf Monate und begann für ihn im September. Die Gründe nach London zu gehen waren, neue Erfahrungen zu sammeln, die Sprachkenntnisse zu verfeinern und sein berufliches Netzwerk zu erweitern. Daher hat er sich bei einigen englischen Universitäten beworben und sich schlussendlich für das LSW Programm der „London School of Economies und Political Science (LSE) entschieden.

Schlager zog mit seiner Lebensgefährtin nach London, genauer gesagt in den London Borough of Hackney, ein belebtes Künstlerviertel unweit der Londoner Innenstadt. Das Studium lief und läuft gut und das internationale Umfeld mit einem Anteil international Studierender von mehr als 70 Prozent war ausgezeichnet. Mitte März, noch bevor die englische Regierung reagierte, hat dann das Coronavirus an vielen englischen Unis dazu veranlasst, Schutzmaßnahmen zu setzen. Binnen einer Woche wurde der Campus und Lehrbetrieb mit seinen 1.2000 Studierenden geschlossen und auf online umgestellt. Sämtliche Vorlesungen, Besprechungen finden seitdem per Videochat statt. Das Glück in dieser Krise war, dass sämtliche Lehrveranstaltungen bereits planmäßig geendet haben.

„Persönliche Kontakte fehlen mir“

Die verbliebene Zeit bis Sommer 2020 ist reserviert für Selbststudium, schriftliche Hausarbeiten und Examen. Dafür wurden faire Lösungen gefunden. Trotzdem sind durch Covid-19 die Einschränkungen enorm. Hannes Schlager: „Ich musste de facto unverzüglich nach Österreich zurück, dadurch verliere ich einen Großteil der Londoner Erfahrungen und natürlich fehlen mir auch die persönlichen Kontakte mit meinen neugewonnenen Freunden.“

Trotzdem ist Hannes Schlager überzeugt, dass die Unis schnell und richtig gehandelt haben. Schlager hofft, spätestens bei der Graduation im Dezember wieder nach London reisen zu können und seine Freunde aus aller Welt zu treffen.

Bezüglich Brexit hat Schlager noch überhaupt keine Auswirkungen im Unibereich bemerkt. Er hofft, dass die EU und Großbritannien eine Lösung für Studierende erreichen. Da Boris Johnson derzeit selbst an Covid-19 erkrankt ist, wünscht er den Premier baldige Besserung.

„Wirklich leid tun mir alle, die selbst oder im Familienkreis von der Krankheit betroffen sind oder beruflich mit ihr zu tun haben, wie auch viele Unternehmer und Arbeitnehmer, die von der Krise schwer bedroht sind.“

Hannes Schlager ist auch Mitglied von Green Summer, einer sehr beliebten Popgruppe, die aus der Musikschule Laabental hervorging. „Alle unsere Auftritte von Green Summer sind bis auf Weiteres abgesagt“, bedauert der Innermanzinger.