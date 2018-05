„Das hat mir echt Spaß gemacht dort.“ Clementine Skorpil blickt gern zurück darauf, dass sie vor kurzem in der bayrischen Hauptstadt gemeinsam mit 20 weiteren Autorinnen und Autoren aus dem deutschsprachigen Raum Auszüge aus eigenen Texten beim Lesezyklus „Hörgang“ in München vortragen durfte. „Das war eine sehr schöne Erfahrung“, sagt sie in der Rückschau im Gespräch mit der NÖN.

Die in Neulengbach im Bezirk St. Pölten wohnende Schriftstellerin, eine Sinologin, die als Lektorin arbeitet, ist bei einem Wettbewerb für Kurzgeschichten auf die Shortliste bei immerhin rund 1300 Konkurrenten gekommen. Im Mai wurde sie dann als eine von 20 Teilnehmern für drei Tage zum Lesefestival nach München eingeladen.

Freude über das Echo beim interessierten Publikum

Allein das Ambiente war für Skorpil, die aus Graz stammt, ein Erlebnis für sich. Denn lesen durfte sie beim Lesefestival „Hörgang“ an vier ganz unterschiedlichen Schauplätzen. Einer davon war die Krypta einer Kirche, dann war da noch der Salon einer Privatwohnung, ein kleines Kellertheater und schließlich eine Lesung unter freiem Himmel in einem Schrebergarten in München.

Allein der Umstand, dass so viele Besucher kamen, war schon ein Motivationsschub. Dazu kam noch das besondere Interesse des Publikums an ihren Texten. „Das Echo war ganz toll“, schildert sie ihren Gesamteindruck.

Die NÖ-Autorin Clementine Skorpil war zu Lesungen in München eingeladen. | Skorpil/privat

Skorpil hat unter anderem zweimal aus ihrem Buch „Langer Marsch“ gelesen. Das ist das dritte Werk einer Romanreihe mit Krimihandlung, aber eingebettet in zentrale Stationen chinesischer Geschichte. Sie breitet darin ihr Wissen über die Entwicklung in China zu Zeiten des jungen Mao Zedung aus, ein ganz spezielle Note im momentanen Hype um Krimis auch von österreichischen Autorinnen und Autoren.

Neues Buch wird am 21. Juni vorgestellt

Einer der in München vor Publikum vorgetragenen Texte stammt aus einer Erzählung im jüngsten Buchprojekt der Neulengbacherin. „Böse Geschichten“ lautet der Titel dieses neuen Bandes, der am 21. Juni offiziell in der Wiener Buchhandlung Orlando vorgestellt wird.

Diesmal hat Skorpil auch nicht alleine gearbeitet, sondern gemeinsam mit Jaqueline Gillespie. Auch die Co-Autorin hat einen starken Niederösterreich-Bezug. Gillespie ist vor allem für Leser von Regionalkrimis – ihre sind rund um den Schneeberg angesiedelt - keine Unbekannte.