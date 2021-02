Handel und Dienstleister dürfen wieder aufsperren, die Erleichterung ist groß.

„Hurra, wir dürfen wieder öffnen“, jubelt das Neulengbacher Modeteam Frank auf seiner Facebook-Seite. Gestartet wird gleich mit einem Abverkauf.

„Das Tragen der FFP2-Masken ist schon hart. Weniger für die Kunden, sondern für diejenigen, die damit arbeiten müssen.“ Georg Brutschy, Obmann der Aktiven Wirtschaft

„Ich bin froh, dass wir wieder öffnen dürfen“, sagt auch Gabriele Tuma, die in Neulengbach italienische Freizeitmode in der Boutique „Lieblingstyle“ verkauft. Mit dem Tragen der FFP2-Maske hat sie kein Problem: „Es geht nicht anders.“ Mit der Auflage, dass jeder Kunde 20 Quadratmeter Platz braucht, tut sie sich als Betreiberin eines kleinen Geschäftes ein bisschen schwerer: „Mein Geschäft ist nur 50 Quadratmeter groß. Aber ich habe viele Stammkunden, die schauen bei der Tür herein und wenn sie sehen, dass kein Platz ist, kommen sie später wieder.“

Gabriele Tuma bietet außerdem Termine außerhalb der Öffnungszeiten an: „Die Leute können anrufen, und dann machen wir einen Termin aus.“ Gute Kundinnen können auch ausgewählte Stücke zum Probieren mit nach Hause nehmen. Auf die Frage, wie schwierig es ist, einen Lockdown nach dem anderen zu überstehen, antwortet die Unternehmerin: „Wenn man gut gearbeitet hat, dann steht man es durch. Aber die Reserven bei den Ein-Personen-Unternehmen gehen jetzt dem Ende zu. Noch ein Lockdown wäre schwierig.“

Was dem Handel weh tut, sind die geschlossenen Gastronomiebetriebe: „Viele Leute gehen vor oder nach dem Einkaufen Frühstücken oder auf einen Kaffee, das fehlt einfach“, stellt Gabriele Tuma fest.

Froh, dass sie ihr Geschäft wieder aufsperren kann, ist auch Julia Svetlik. Sie betreibt den Frisiersalon „Schnitte“ in Altlengbach. Mit den vorgeschriebenen Corona-Tests hat sie kein Problem: „Ich arbeite auch im Pflegeheim, da bin ich das gewöhnt. Und meine Kollegin geht auch regelmäßig testen.“ Doch bei den Kunden schaut es anders aus, hat die Unternehmerin festgestellt: „Einige haben ihre Termine abgesagt und kommen nicht, weil sie sich nicht testen lassen wollen.“ Es seien eher die Jüngeren, die vor dem Frisörbesuch nicht extra zum Corona-Test gehen wollen.

Dennoch kann sich Julia Svetlik über viele Kunden in der ersten Woche nach dem Lockdown freuen. Sie hat schon am Montag und nicht erst am Dienstag gestartet, um alle Kundenwünsche zu erfüllen. Die Frage sei, wie sich die Termine für Corona-Tests mit Terminen beim Frisör koordinieren lassen: „Das wird vielleicht schwierig. Die Leute müssen schauen, wo sie testen gehen können und ob sich das zeitlich ausgeht“, gibt die Betreiberin des Altlengbacher Salons zu bedenken. Sie hofft jedenfalls, dass alle Kunden ein gültiges Testergebnis vorweisen können, andernfalls muss sie sie wegschicken.

Mit der FFP2-Maske hat Julia Svetlik kein Problem. Und das Abstandhalten sei ebenfalls kein Problem. „Wir sind zu zweit und können ohnehin maximal drei bis vier Kunden im Salon haben. Der Hauptraum ist 60 Quadratmeter groß, das geht ganz gut.“ Insgesamt müsse man mit den Auflagen leben, das sei zwar nicht einfach, aber sie sehe das entspannt. Das einzige was die Unternehmerin stört sind die Spuren der Desinfektionsmittel: „Ich habe Ledersessel und viel Holz, da sieht man die Spuren.“ Ob irgendjemand für diesen Schaden aufkommt ist unklar.

Georg und Christiane Malecek aus Eichgraben betreiben neben dem Hauptsitz in Eichgraben noch die Blumengeschäfte in Maria Anzbach und am Westbahnhof. Während des harten Lockdowns waren alle Geschäfte geschlossen und die Mitarbeiterinnen in Kurzarbeit. „Wir haben uns bemüht, dass wir niemanden abmelden müssen“, erzählt Georg Malecek.

Seit rund drei Wochen gibt es in Maria Anzbach ein Abholservice. Auch das Eichgrabener Lädchen unterstützt die Gärtnerei mit einem Abholservice für die Frühlingsboten. Seit dieser Woche ist das Geschäft normal geöffnet. Die Hoffnung liegt nun am Valentinstag und daran, dass kein weiterer Lockdown oder weitere Einschränkungen notwendig sind. „Wegen dem bevorstehenden Valentinstag gibt es erweiterte Öffnungszeiten und wir freuen uns auf telefonische Vorbestellungen“, meint Christiane Malecek hoffnungsvoll.

Auch bei der Aktiven Wirtschaft in Neulengbach ist man erleichtert, dass der harte Lockdown Nummer 3 vorbei ist. „Es war dringend notwendig, dass wieder geöffnet wird“, betont Obmann Georg Brutschy auf Anfrage der NÖN. Spezielle Aktivitäten sind bei der AW nicht geplant, das sei kontraproduktiv, mann wolle schauen, dass der Handel vernünftig, den Regelungen entsprechend, ins normale Laufen kommt.

Die Quadratmeterregeln für den Handel sind laut Georg Brutschy nicht das große Problem: „Massenaufläufe finden bei uns meistens nicht statt. Und die Kunden sind sehr diszipliniert. Bei kleinen Geschäften sieht man die Leute draußen warten, das ist eine leichte Übung.“

Eine schwerere Übung sei allgemein die Testpflicht vor dem Besuch beim Frisör oder bei der Fußpflege. Mit der Teststraße in Neulengbach, die an sechs Tagen in der Woche geöffnet ist, ist man in der Stadtgemeinde aber gut aufgestellt.

Als hart bezeichnet der Obmann der Aktiven Wirtschaft, der selbst die Stadtgreißlerei in Neulengbach betreibt, die neue Maskenpflicht, also das Tragen von FFP2-Masken in den Geschäften: „Hart ist es gar nicht so sehr für die Kunden, die haben sie ja nur kurz auf. Aber zum Arbeiten ist es nicht so einfach. Wenn man körperlich mehr tut und mehr Sauerstoff braucht, ist das eine lästige Geschichte.“

Generell sei man natürlich froh, dass der Handel wieder offen ist, doch man dürfe die Gastronomen nicht vergessen, betont Georg Brutschy: „Es sollte tunlichst auch bald die Gastronomie aufsperren können. Die Lokalbetreiber wollen arbeiten, das ist klar. Sie wissen noch immer nicht, wie es weiter geht, das ist keine Lösung.“

In diesem Punkt ist der Obmann der Aktiven Wirtschaft mit der Bundesregierung nicht ganz auf Schiene. Dass Großveranstaltungen untersagt sind, sei okay, aber in der normalen Gastronomie müsse eine Öffnung wieder möglich sein, so der Unternehmer: „Das Virus kann sich überall verbreiten, aber Zusperren ist auf Dauer kein Allheilmittel. Auf Sicht kann man es so nicht lassen. Das Virus mutiert schnell, was tut man, wenn es sich noch drei Mal verändert? Dann sind wir wieder in der Bredouille.“

Man müsse eine Lösung finden, damit die Wirtschaft wieder normal ins Laufen komme, ist für den AW-Chef klar: „Das Leben ist kein Ponyhof, es birgt auch Risiken.“