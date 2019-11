Das Kulturprojekt „Bühne im Gericht“ geht in die dritte Saison. Erster Gast ist Adele Neuhauser.

NÖN: Mit Ihrer Lesung am 8. November eröffnen Sie die Herbstsaison in der Bühne im Gericht. Kennen Sie Neulengbach? Haben Sie irgendeinen Bezug zu der Stadt?

Adele Neuhauser: Neulengbach kenn‘ ich gar nicht und ich freue mich schon auf den 8. November, wo ich zumindest einen kleinen Eindruck gewinnen werde.

Sie präsentieren Ihr 2017 erschienenes Buch „Ich war mein größter Feind“. Darin geht es nicht nur um Ihre erfolgreiche berufliche Karriere, sondern auch um sehr persönliche Themen wie Enttäuschungen, Unsicherheit, Selbstmordversuche oder Todesfälle in der Familie. Todernst wird die Lesung aber nicht, oder? Was erwartet das Neulengbacher Publikum?

Nun für mich sind eben auch Rückblicke in mein Leben, auch wenn sie traurig, oder bedrückend sind, nicht zwingend unkomisch. Ich möchte ja mir und vor allem Ihnen, also dem Publikum, einen angenehmen Abend bereiten.

In der Süddeutschen Zeitung wird Ihr Buch als ehrlichste und schonungsloseste Lebensbeschreibung seit Langem gelobt. Als Sie mit dem Schreiben begonnen haben: War da schon klar, dass Sie auch sehr Persönliches preisgeben werden? Und ist es Ihnen schwer gefallen, über so Privates wie Tod und Trauer zu schreiben oder war das eher eine Art Befreiung?

Mir war von Anfang an klar, dass ich schonungslos und ehrlich erzählen möchte, sonst hätte es für mich wenig Sinn gehabt. Allerdings hatte ich nicht geahnt, welche Schicksalsschläge mir während der Arbeit an meinem Buch widerfahren würden.

Rund um Allerheiligen sind wir ja öfter mit dem Tod konfrontiert, sonst ist das eher ein Tabu-Thema. Wie würden Sie Ihren eigenen Zugang zur Endlichkeit des Lebens beschreiben? Hat sich da durch den Tod naher Angehöriger etwas verändert?

Mich hat die Auseinandersetzung mit dem Tod zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Ich glaube, wenn man intensiv mit dem Tod konfrontiert ist, geht man auch anders mit dem Schatz „Leben“ um.

Sie sind heuer 60 geworden und waren gerade in den vergangenen Jahren als Schauspielerin äußerst erfolgreich. Begonnen haben Sie am Theater in Deutschland, richtig bekannt wurden Sie aber durch Ihre Rollen als Großbäuerin und Hobbykommissarin Julie Zirbner in „Vier Frauen und ein Todesfall“ und natürlich als Tatort-Kommissarin Bibi Fellner. Haben Sie sich vor zehn Jahren vorstellen können, dass Sie mit Ihren Fernsehauftritten so erfolgreich sein werden und viele Auszeichnungen wie etwa die Romy einheimsen können?

Ich habe nie in diesem gewinnbringenden Sinn über meine Karriere nachgedacht. Mir war es immer wichtig schöne Aufgaben zu bekommen und in einem guten Ensemble arbeiten zu können. Dass ich mit diesen beiden tollen Frauenfiguren so viel Erfolg hatte und habe macht mich natürlich auch stolz und glücklich.

Schauen Sie sich selbst im Fernsehen gern Krimis an?

Ich schau total gerne Filme. Krimis, aber auch viele andere Genres.

Sie sind als vielseitige und wandlungsfähige Künstlerin bekannt, Sie standen zum Beispiel auch für das Drama „Brecht“ als Ehefrau des Autors vor der Kamera. Gibt es Rollen, die Sie unbedingt noch spielen möchten? Und gibt es Figuren, die sie eher nicht verkörpern wollen?

Helene Weigel zu spielen war ein großes Geschenk. Ich möchte am liebsten nur intelligente und interessante Frauen mit Humor und Leidenschaft verkörpern.

Nachdem Ihr Buch so gut ankommt: Gibt es Überlegungen, weitere Bücher zu schreiben, zum Beispiel einen Krimi? Oder bleiben Sie lieber bei der Schauspielerei?

Das Schreiben hat schon eine große Faszination und erfordert aber auch viel Disziplin. Es hat mich jedenfalls gepackt und arbeitet in mir. Jetzt sollt‘ ich es halt auch noch aufschreiben.