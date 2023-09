Bei Disney-Abenteuern in Eichgraben Fußballspielen lernen

Das Projekt bietet die Möglichkeit, in einem geschützten Rahmen einen spielerischen Einstieg in den Fußballsport zu erleben. In den Einheiten werden anhand spannender Disney-Abenteuer sportliche Grundkompetenzen, Life Skills und Freude an der Bewegung vermittelt. Die Mädchen schlüpfen dabei in die Rolle bekannter Disney-Charaktere und versuchen im Team in spannenden Spielen Aufgaben zu lösen. Spaß und Spiel stehen im Vordergrund. Die Einheiten werden von speziell ausgebildeten weibliche Coaches durchgeführt. Organisatorin des Projektes in Eichgraben ist Angelika Szelinger. Sie ist auch eine der eigens dafür ausgebildeten Coaches.

Im Trainingszentrum des USV Eichgraben werden zehn Einheiten zum Film „Vaiana“ und im Anschluss 10 Einheiten zu „Eiskönigin 2“ angeboten.

Start ist am Montag, 18. September, um 17 Uhr am Sportplatz des USV Eichgraben. Ein Einstieg ist jederzeit möglich.

Infos und Kontakt: Angelika Szelinger, 0676/889064285.

Anmeldung : oefb.at/playmakers