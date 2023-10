Ortsverschönerungsverein steht in Brand-Laaben vor dem Aus

„Wenn wir bis zum Jahresende keinen Obmann finden, wird der Ortsverschönerungsverein aufgelöst“, brachte es der Noch-Obmann des Ortsverschönerungsvereins Ernst Wiesbauer bei der Jahreshauptversammlung des Ortsverschönerungsvereins im Gasthaus Linde auf den Punkt. Schon lange konfrontierte er die Gemeindevertreter damit, dass er aus gesundheitlichen Gründen den Verein nicht mehr weiterführen könne und mit ihm auch mehrere Vereinsmitglieder aus Altersgründen nach der vierjährigen Amtsperiode aufhören würden. „Das hat aber offensichtlich niemanden in der Gemeinde interessiert“, wundert sich Wiesbauer.

Vor 20 Jahren wurde der Fremdenverkehrsverein Laaben in den Ortsverschönerungsverein unbenannt. Die Zwecke des Vereins sind die Pflege und Verschönerung des Ortsbildes, der Landschafts- und Denkmalschutz, der Natur- und Umweltschutz, die Errichtung und Pflege der Wanderwege, die Volkskunst- und Heimatpflege. Obmann Ernst Wiesbauer hat diese Funktion in vorbildlicher Weise erfüllt. So wurde unter Wiesbauer das Mörth-Marterl renoviert, der Türkengedenkstein restauriert und er hat das Coronaviruskreuz in Klamm initiiert. Außerdem sorgte Wiesbauer mit seinem Team für einen wunderschönen Blumenschmuck im Ort, der auch immer von den Touristinnen und Touristen sehr bewundert wurde. Dazu wurden alle Wanderwege und „Raststätten“ im Ort gepflegt. Bei der Jahreshauptversammlung wollten die Vereinsmitglieder den Verein noch nicht komplett auflösen, sondern schoben ihren Rücktritt noch bis zum Jahresende auf.

„Wir werden in der Gemeindezeitung und in der NÖN noch einen letzten Aufruf zur Obmannsuche starten, hoffentlich finden wir einen neuen Obmann, Brand-Laaben braucht den Ortsverschönerungsverein“, so Wiesbauer. Der Verein hat derzeit 130 Mitglieder. Nur wenige fanden sich allerdings zur Sitzung ein.

Unter den Gästen war auch Seniorenbundobmann Peter Praschl-Bichler. Praschl- Bichler sieht derzeit generell zu wenig Wertschätzung der Vereine und Ehrenamtlichen in der Gemeinde. „Die Arbeit der Vereine und Ehrenamtlichen ist nicht selbstverständlich, das müsste auch die Gemeinde viel mehr schätzen und auch die Vereine viel mehr finanziell unterstützen“, meint er. Die Traditionsvereine in der Gemeinde wie der Schützenverein, der Radsportverein und der Schiverein wurden bereits aufgelöst, da sich keine Ehrenamtlichen mehr fanden, die diese Vereine weiterführten.

Der geschäftsführende ÖVP-Gemeinderat Oswald Steinberger, der bei der Versammlung anwesend war, hält fest, dass die Gemeinde sehr interessiert daran sei, dass der Verein weitergeführt werde. „Wir werden bei der Suche nach einem neuen Obmann unterstützen, vielleicht lässt sich auch eine Lösung im bestehenden Gremium finden“, so Steinberger, der auch betont, dass es immer schwieriger sei, Leute zu finden, die sich für freiwillige Arbeit engagieren.