Musikverein Neulengbach-Asperhofen: Dastel folgt Bischoff

Änderungen gibt es beim Musikverein Neulengbach-Asperhofen: Obmann Elmo Bischoff legte das Amt des Obmannes zurück. Zehn Jahre hatte er diese Funktion inne, die vergangenen drei Jahre waren durch die Corona-Pandemie geprägt. Elmo Bischoff bedankte sich bei seinen Musikern für die Treue zum Verein.

Zum neuen Obmann wurde einstimmig Reinhold Dastel gewählt. Er ist im Musikverein nicht nur aktives Mitglied, sondern seit vergangenem Jahr auch Stabführer. Gemeinsam mit seinem neuen Stellvertreter Gottfried Reither junior und mit Unterstützung des Vorstandsteams wird er den Verein leiten. Weiters übernehmen Alexandra Lechner als Schriftführer-Stellvertreterin und Medienreferentin sowie Stefanie Wallner als Archivar-Stellvertreterin wichtige Aufgaben im Vorstand.

Reinhold Dastel bedankte sich nach der Wahl für den großartigen Zuspruch und das Vertrauen. Persönlich bedankte er sich bei Elmo und auch bei Sandra Bischoff, die für Elmo immer ein wichtiger Rückhalt war. Ein weiterer Dank galt auch dem ehemaligen Obmann-Stellvertreter Leopold Ott und Archivar-Stellvertreter Christian Herzog für ihre geleisteten Dienste. Beim neuen Vorstandsteam bedankte sich der neue Obmann für die Bereitschaft, ihn tatkräftig zu unterstützen und ihre Zeit zu investieren.

„Ich wünsche mir einen respektvollen Umgang aller Mitglieder, um die harmonische Gemeinschaft beizubehalten und Spaß am gemeinsamen Musizieren zu haben“, sagte Reinhold Dastel. Für heuer gibt es schon einen vollen Terminkalender. Die Musikerinnen und Musiker freuen sich auf die Auftritte. Nächster Höhepunkt ist der Faschingsumzug am 18. Februar in St.Christophen, den der Musikverein mit seinen musikalischen Darbietungen begleiten wird.

Der Dank des Musikvereins gilt der Bevölkerung für die großzügigen Spenden beim Neujahrspielen: „Das ist ein essenzieller Beitrag zur Anschaffung und Erhaltung von Instrumenten sowie Notenmaterial.“

Der Musikverein Neulengbach-Asperhofen wurde vor knapp 30 Jahren gegründet, und zwar im März 2004. Zuvor gab es den Musikverein Neulengbach, der im Jahr 1975 gegründet wurde.

