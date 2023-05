Tolle Oldtimer in Neulengbach zu bewundern

Am Übungsplatz der Fahrschule Leitgeb in Neulengbach wurden die alten Fahrzeuge präsentiert. Obmann Harald Leitgeb freute sich, bei wechselhaftem Wetter über 60 Besitzer mit ihren liebevoll gepflegten Fahrzeugen begrüßen zu dürfen. Mit einem Lancia Thema Baujahr 1991 war Ekkehard Knechtl sogar aus Weißenfels in Sachsen-Anhalt angereist. Die ältesten Fahrzeuge waren ein Chevrolet AB Tourer Baujahr 1928 mit 34 PS und einem Hubraum von 2.790 ccm, ein Steyr XXX (sprich: „dreißig“) Baujahr 1931 (40 PS, 6 Zylinder, 2.090 ccm) sowie ein Motorrad Puch L 250 Baujahr 1934 mit 7 PS.

Großes Interesse der Fachleute und des Publikums aus der näheren und weiteren Umgebung weckte auch ein Triumph Alvis Baujahr 1948 (68 PS, 1.800 ccm), ein Roadster, der über Klappsitze außen an der Kabine verfügt.

Die meisten Fahrzeughalter – darunter eine Dame -, die auch großteils über eine technische Ausbildung verfügen, renovierten ihre Schmuckstücke in mehrjähriger mühevoller Arbeit selbst und wenden viele Stunden zur Pflege und Instandhaltung auf, so wie Harald Leitgeb, der schon 17 Fahrzeuge sein Eigen nennt: „Wenn ich um 9 oder 10 Uhr abends zu arbeiten aufhöre, geht es täglich noch zur Nachtarbeit in die Werkstatt.“

Unterschiedliche Aufgaben sind zu meistern: „Als erstes musste ich zur Renovierung meines MGA 1500, Baujahr 1959, einmal Werkzeug zum Drehen zölliger Schrauben beschaffen“, berichtet etwa der ehemalige Werkstättenleiter Franz Streimetweger.

Aber nicht alle ausgestellten Autos genießen schon das Gnadenbrot: Johannes Leimer kaufte vor drei Jahren einen Unimog 406 Baujahr 1966 (5.900 ccm, 6 Zylinder, 70 PS), der ursprünglich als kommunaler Schneepflug gedient hatte. Der Hydrauliktechniker erneuerte selbst die gesamte Fahrzeughydraulik und setzt den Wagen nun beim privaten Hausbau ein.

Mit Leberkäsesemmeln, Feuerflecken und Getränken sorgte der Veranstalter auch bestens für das leibliche Wohl.

Der Oldtimer Club Neulengbach hat aktuell 48 Mitglieder. Weitere Oldtimerfreunde sind im Verein herzlich willkommen.

