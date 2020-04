Regina und Harry Kubesch lieben Abenteuerreisen. Neben vielen anderen Ländern haben sie mit dem Wohnmobil auch schon 15 Mal Marokko bereist. Ende Jänner brachen sie wieder nach Marokko auf. Mit dabei waren ihre zwei Hunde Lisa und Lilly.

Aufgrund der Corona-Krise überschlugen sich Anfang März die Ereignisse. Schnell war klar, dass die gebuchte Rückreise ins Wasser fällt. Die Fähre nach Genua wurde aufgrund der dramatischen Entwicklung in Italien gestrichen. „Sofort haben wir eine neue Fährverbindung nach Südspanien gebucht. Auch diese wurde gestrichen“, berichtet Regina Kubesch.

„Wenn alles vorbei ist, werden wir sicher wieder reisen.“ Regina und Harry Kubesch

Die beiden Abenteurer waren in engem Kontakt mit der österreichischen Botschaft, denn in Marokko herrschte früh Ausnahmezustand: Lokale und Geschäfte wurden geschlossen. Der Stellplatz, auf dem das Wohnmobil stand, und der ganze Ort waren unter Quarantäne, es gab kein Rauskommen mehr. „Wir wurden aber sehr gut versorgt und sehr freundlich behandelt“, erzählen die beiden.

Auf Facebook entdeckte das Paar Meldungen, dass es am 29. März eine Fähre vom Hafen Tanger Med nach Sète in Südfrankreich geben soll. Diese Meldung war aber unbestätigt. Immer wieder hieß es, man dürfe den Stellplatz in Tafraoute nicht verlassen. Alle Straßen seien gesperrt, ebenso der öffentliche Verkehr. Als die österreichische Botschaft am 27. März die Fähren-Meldung bestätigte, fing der Wettlauf gegen die Zeit an. Über 1.000 Kilometer mussten in eineinhalb Tagen zurücklegt werden, um rechtzeitig am Hafen zu sein und dort das heiß begehrte Ticket für die Evakuierungsfähre, organisiert von der deutschen und französischen Botschaft, zu bekommen. Allerdings wurden die Eichgrabener von der Polizei aufgehalten, als sie den Stellplatz verlassen wollten. Erst nach zähen Verhandlungen mit dem Ortschef und der Polizei bekamen sie einen Passierschein.

„Die Erleichterung war unbeschreiblich, als wir französischen Boden erreichten"

In Tanger Med warteten viele andere Urlauber auf eine Überfahrt. Die Ungewissheit, ob das Eichgrabener Ehepaar eine Kabine auf der Fähre ergattern würde und die Hunde mit durften, war quälend. Am 31. März die Erleichterung: Regina und Harry Kubesch bekamen Tickets und eine Kabine. Am 2. April wurden sie im Polizeikonvoi zum Hafen geleitet. Völlig erschöpft kamen sie in ihre Kabine. Am 4. April legte das Schiff in Sète an. Erst als allen Passagieren Fieber gemessen wurde, durften sie das Schiff verlassen.

„Die Erleichterung war unbeschreiblich, als wir französischen Boden erreichten. Nach Gesundheitscheck und Registrierung wurde der ganze Wohnmobilkonvoi unter Polizeischutz durch Sète geführt“, berichtet das Paar. Alle Kreuzungen wurden gesperrt, alle Ampeln waren auf grün - bis zur Autobahn.

„Innerhalb von 24 Stunden mussten wir Frankreich verlassen“, erzählt Harry Kubesch. An der Grenze musste ein Bescheid der französischen Botschaft vorgezeigt werden. Über Stuttgart und Augsburg fuhr das Paar zur österreichischen Grenze. „Die Beamten dort haben gestaunt, dass ein Wohnmobil zur Grenze kommt, aber sie wussten von der Evakuierungs-Fähre aus Marokko.“

„Uns geht es gut. Und wenn alles vorbei ist, werden wir sicher wieder reisen.“

Nach neuerlicher Registrierung durften die Eichgrabener in die Heimat einreisen. „Ein großer Dank gilt der deutschen, französischen und österreichischen Botschaft und auch den marokkanischen Behörden, die extrem bemüht waren“, betont das Ehepaar, das jetzt in Heimquarantäne ist: „Uns geht es gut. Und wenn alles vorbei ist, werden wir sicher wieder reisen.“