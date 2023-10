Neuer Fahrplan bringt Verbesserungen in der Region Wienerwald

Das Angebot im Nah- und Regionalverkehr wird konsequent ausgebaut. „Die ÖBB können ein großes Plus von rund 4,5 Millionen Angebotskilometern verzeichnen“, so Andreas Matthä bei der Präsentation des neuen Fahrplans in Wien. 2,9 Millionen werden allein in der Ostregion verbucht.

Für die Region Wienerwald bringt der neue Fahrplan mehrere Verbesserungen: Ab 10. Dezember gibt es mehr Züge an Werktagen entlang der inneren Westbahn zwischen St. Pölten Hauptbahnhof, Neulengbach und Wien-Westbahnhof. Am Wochenende gibt es einen Halbstundentakt.

Derzeit gibt es an Werktagen zwischen 4.32 Uhr und 23.07 Uhr 31 Zugverbindungen zwischen St. Pölten und Wien Westbahnhof. Sieben Verbindungen kommen dazu: in der Früh ab St. Pölten um 4:50, 5:50, 6:50 Uhr, am Vormittag um 9:36, 10:36 und 11:36 Uhr und am Nachmittag um 16.20 Uhr. Außerdem gibt es eine neue Verbindung um 6 Minuten nach Mitternacht. Zwischen Wien und St. Pölten sind auf der inneren Westbahnstrecke derzeit von Montag bis Freitag 34 Zugsverbindungen verfügbar, ab 10. Dezember sind es sieben mehr (siehe Info-Box).

Auch an den Wochenenden wird das Angebot stark verbessert: An Samstagen fahren zwischen St. Pölten und Wien statt bisher 24 Züge dann 37 Züge, an Sonntagen gibt es statt 19 Verbindungen dann 34. In die andere Richtung - also zwischen Wien und St. Pölten - verkehren an Samstagen künftig 36 statt bisher 24 Züge und an Sonntagen 33 statt derzeit 20.

„Mit dem neuen Fahrplan werden werktags die Taktlücken im Halbstundentakt am Vormittag geschlossen und neue Kapazitäten für Pendlerinnen und Pendler im Fahrplan geschaffen. Schritt für Schritt wird die Regio-S-Bahn St. Pölten Realität. Wir setzen damit um, was wir in der Volkspartei vor der Wahl für die Region versprochen wurde“,sagt Landtagsabgeordneter Florian Krumböck, Verkehrssprecher der ÖVP Niederösterreich.

Die neuen Verbindungen

St. Pölten - Wien West an Werktagen: 4.50 Uhr, 5.50, 6.50, 9.36, 10.36, 11.36, 16.20 und 0.06 Uhr

St. Pölten - Wien West an Samstagen: 9.36 Uhr, 10.36, 11.36, 12.36, 13.36, 14.36, 15.36, 16.36, 17.36, 18.36, 19.36 20.36 Uhr

St. Pölten - Wien West an Sonntagen: 7.36 Uhr, 8.36, 9.36, 10.36, 11.36, 12.36, 13.36, 14.36, 15.36, 16.36, 17.36, 18.36, 19.36, 20.36, 0.06 Uhr

Wien West - St. Pölten an Werktagen: 5.45 Uhr, 8.23, 9.23, 10.23, 15.15, 16.15, 17.15

Wien West - St. Pölten an Samstagen: 8.23 Uhr, 9.23, 10.23, 11.23, 12.23, 13.23, 14.23, 15.23, 16.23, 17.23, 18.23, 19.23 Uhr

Wien West - St. Pölten an Sonntagen: 7.23 Uhr, 8.23, 9.23, 10.23, 11.23, 12.23, 13.23, 14.23, 15.23, 16.23, 17.23, 18.23, 19.23 Uhr