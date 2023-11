S-Bahn-Verbindungen in Region Wienerwald werden weniger

Zahlreiche neue Zugverbindungen bringt der neue ÖBB-Fahrplan wie berichtet ab 10. Dezember auf der inneren Westbahnstrecke zwischen St. Pölten - Neulengbach - Wien West. Für die Pendlerinnen und Pendler ist das erfreulich. Es gibt aber auch Änderungen, die für Kritik sorgen. Denn gleichzeitig werden S-Bahn-Verbindungen bei den Stationen Neulengbach und Maria Anzbach eingespart.

„Hier gäbe es dann nur mehr drei S50-Züge sehr zeitig in der Früh. Derzeit haben wir 21 Verbindungen werktags im Zeitraum von 4.42 und 23.42 Uhr. Zahlenmäßig gibt es dann also ab Dezember 44 direkte Möglichkeiten, um von Neulengbach/Maria Anzbach nach Wien zu kommen, zu den derzeit 54 Möglichkeiten“, kritisiert eine Bahnfahrerin, die namentlich nicht genannt werden möchte. Sie wisse, dass der VOR-Flex kommen soll, gibt aber zu bedenken: „Wenn vor allem die Züge um 6.30 und 7.30 Uhr, die stark von Pendlern und Schülern frequentiert werden, ausfallen sollten und es keine Alternative mit der S-Bahn um 6.42 und 7.42 Uhr wie bislang gibt, dann wird auch dieses Sammeltaxi in der Kurzfristigkeit nichts nützen, und es werden vermutlich einige doch wieder mit dem Auto fahren.“

Was sagt man beim Verkehrsverbund Ostregion zu der Kritik? „Das reine Abzählen von Verbindungen sagt wenig über die tatsächliche Qualität des öffentlichen Verkehrs aus“, so Pressesprecher Georg Huemer auf Anfrage der NÖN. Ab Ende des Halbstundentaktes des REX51 - je nach Richtung um zirka 20 Uhr bzw. 21 Uhr - werden mathematisch betrachtet weniger Züge pro Stunde in Maria Anzbach halten. Auf die Verbindungsqualität für die Bürgerinnen und Bürger habe dieses Zählungsergebnis aber keine negativen Auswirkungen, sagt Huemer: „Aufgrund der langen Fahrt der S50 nach Maria Anzbach ist bereits heute der schnellere REX51 in dieser Zeitlage attraktiver.“ Er nennt als Beispiel die S50 mit Abfahrt um 22.30 Uhr in Wien, die um 23.17 Uhr Maria Anzbach erreicht und den 22 Minuten später wegfahrenden REX51, der „nur zehn Minuten später in Maria Anzbach ankommt.“ Eine Verlängerung der fraglichen S50 würde für Fahrgäste also nicht wirklich Vorteile mit sich bringen, so Huemer.

Die beiden Haltestellen Unter-Oberndorf und Hofstatt werden geschlossen, was wie berichtet für viel Kritik und auch Protestaktionen geführt hat. Insgesamt profitiere Maria Anzbach von einem wichtigen „Upgrade“ des öffentlichen Verkehrs, heißt es seitens des VOR: „Es gibt mit 11. Dezember VOR Flex Maria Anzbach, ein Anrufsammeltaxi, das Montag bis Samstag von 04:30 bis 22:00 Uhr verkehrt und das gesamte Gemeindegebiet abdeckt. Zusätzlich werden Fahrten nach Neulengbach Stadt Bahnhof und Eichgraben-Altlengbach Bahnhof angeboten.

VOR-Flex: Fahrgäste werden von und zu ca. 60 Sammelstellen im Gemeindegebiet von Maria Anzbach und in den Katastralgemeinden sowie den externen Halten Neulengbach Stadt Bahnhof und Eichgraben-Altlengbach-Bahnhof befördert. Es gilt weitgehend der Tarif des Verkehrsverbundes Ost-Region (VOR)

VOR Zeitkarten (inklusive KlimaTickets) werden anerkannt (kein Komfortzuschlag)

Berechnung von Einzelkarten erfolgt analog zum VOR-Tarif

Top-Jugendtickets werden an Schultagen ab 14 anerkannt, ansonsten ganztägig während der Betriebszeiten.

Jugendtickets werden nicht anerkannt. Das Fahrzeug muss spätestens eine Stunde vor gewünschter Abholzeit gebucht werden. Die Abholzeit wird bereits im Zuge des Buchungsvorganges bekannt gegeben. Vorausbuchung sowie Buchung regelmäßiger Fahrten sind möglich.

Info: anachb.vor.at bzw über VOR anachb-App