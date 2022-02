Neulengbacher Firma Karner: So viele Aufträge wie noch nie

Seit wenigen Tagen ist die Firma Karner in Vollbetrieb. Eigentlich sollte das schon im November der Fall sein. Doch aufgrund der Pandemie konnten zwei Schaltmodule für einen Steuerschrank nicht geliefert werden, die Fermentierungsanlage konnte nicht gestartet werden. Nun läuft auch dieser Teil des Werks. „Jetzt sind wir wirklich in Vollbetrieb“, freut sich Robert Karner.

Die AKRA Karner Düngerproduktion erzeugt ökologische Düngemittel und hat wie berichtet in der Umseerstraße ihr neues Hauptquartier errichtet. Mitte des Vorjahres fand die offizielle Eröffnung statt.

Auch in Österreich tut sich einiges auf.“ Robert Karner Unternehmer

Das Geschäft läuft gut, die Lager sind gut gefüllt, die Auftragsbücher sind mehr als voll. Wenn das Wetter mitspielt geht es mit der Auslieferung in den nächsten Wochen richtig los. „Das Interesse ist gewaltig. Wir haben so viele Aufträge wie noch nie“, berichtet der Firmenchef.

Der Markt sei generell im Umbruch. In Deutschland läuft das Geschäft sowieso gut, dort sind 17 Leute im Außendienst tätig. In Tschechien und Polen wachse die Nachfrage extrem stark, hier konnten bereits mit etlichen Kunden Verträge abgeschlossen werden. Auch aus Rumänien und Ungarn sei immer mehr Interesse festzustellen, so Karner. Und nicht zuletzt tue sich auch in Österreich einiges auf, auch hier würden Wiederverkäufer starkes Interesse an Produkten der Firma Karner zeigen. Doch die Pandemie ist auch hier eine Bremse, denn Informationsveranstaltungen können nur im kleineren Rahmen stattfinden.

Die steigende Nachfrage nach ökologischen Düngemitteln führt Robert Karner auf mehrere Faktoren zurück: auf die steigenden Kosten von herkömmlichen Pflanzenschutzmitteln, auf Verbote von Fungiziden, Insektiziden oder Saatgutbeizmittel und nicht zuletzt auch auf die Veränderungen des Klimas. „In Bulgarien haben viele Betriebe oft mit extremer Hitze zu tun, das geht Richtung 40 Grad. Wir haben ein Produkt entwickelt, das gezielt bei Hitze gespritzt wird und die Pflanzen schützt“, so Karner.

Der Asperhofener hat vor 30 Jahren in Großgraben mit der Erzeugung von innovativen Produkten für die Landwirtschaft begonnen. In der neuen Firmenzentrale in Neulengbach sind 29 Mitarbeiter beschäftigt. Auch alle drei Söhne von Roswitha und Robert Karner sind im Unternehmen.

12 Millionen Euro wurden in den Neubau investiert. Die erste Erweiterung hat es bereits gegeben: Um 550.000 Euro wurde ein chemisches Labor eingerichtet, das der Landschaftsökologe Hans Unterfrauner gemietet hat. Ein sechsköpfiges Team erforscht Böden und deren Fruchtbarkeit und arbeitet eng mit der Firma Karner zusammen.

AKRA entwickelt und produziert spezielle Düngesysteme, die auf eine ausgewogene, harmonische Nährstoffversorgung der Pflanzen abzielen. Das wertvolle Bodenleben wird gefördert, der Stickstoffeinsatz und damit die Nitratbelastung werden wesentlich reduziert. Robert Karner nennt ein Beispiel: Otto Konrad, Landwirt in Lieboch in der Steiermark, konnte durch das AKRA-Düngesystem auf seinen Maisfeldern den Stickstoffverbrauch von über 200 Kilo auf unter 100 Kilo pro Hektar reduzieren: „Trotzdem hat er einen Top-Ertrag eingefahren.“

